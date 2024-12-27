Будівництво Музею Революції Гідності призупинять до кінця дії воєнного стану

Про це йдеться в наказі, оприлюдненому на сайті Міністерства.

У документі зазначили, що причиною відповідного рішення є незабезпечення фінансуванням та накладений арешт Апеляційного суду Києва у 2019 році на земельні ділянки, що відведені під реалізацію проєкту.

Роботи з будівництва відклали до закінчення дії воєнного стану та протягом трьох років з дня його припинення чи скасування.

Директор Музею Революції Гідності Ігор Пошивайло в коментарі Суспільному розповів, що ситуація зі спорудженням Меморіалу на Алеї Героїв Небесної Сотні вже понад 5 років у глухому куті.

"Арешт ділянок під будівництво не знято через занадто сповільнене правосуддя щодо покарання винних у розстрілах активістів Майдану. Усі ці роки наш музей був заручником ситуації, коли за дорученням уряду мав втілювати проєкт у життя і був готовий до цього, але не міг через арешт. Й водночас проєкт ніхто не скасовував. Тож наказ Міністерства культури є визначенням статусу Меморіалу", – сказав Ігор Пошивайло.

Він також зазначив, що консервування об'єкта передбачає прийняття і зберігання музеєм закуплених матеріалів від генпідрядника, а також дає надію, що рано чи пізно меморіал Небесній Сотні таки постане в Києві.