Режисера Ларса фон Трієра госпіталізували через хворобу Паркінсона

Про це пише The Guardian.

68-річний данський кінорежисер та сценарист Ларс фон Трієр, який у 2022 році оголосив про свій діагноз - хворобу Паркінсона, був госпіталізований до центру догляду. Про це 12 лютого повідомила його виробнича компанія.

"Ларс зараз пов’язаний із центром догляду, який може надати йому лікування та догляд, яких потребує його стан", — написала в instagram продюсерка данської кінокомпанії Zentropa Луїза Вест.

Фон Трієр вважається одним із найгучніших імен авторського кіно. Він зняв такі фільми, як "Та, що танцює у темряві", "Доґвілль", "Антихрист", "Меланхолія", "Німфоманка".

"Це доповнення до його приватного житла. За цих обставин Ларс почувається добре", – додала Луїза Вест. Вона також засудила спекуляції низки данських ЗМІ, через які їй довелося "передавати дуже особисту інформацію" про режисера.

Фон Трієр оприлюднив свій діагноз у 2022 році, коли йому було 66 років.

Він опинявся в центрі скандалів. У 2011 році на пресконференції Каннського кінофестивалю, присвяченій його фільму "Меланхолія", він заявив, що є нацистом, який розуміє Адольфа Гітлера і "трішки йому симпатизує". Його одразу закенселили, але фільм залишився в конкурсі, а його зірка Кірстен Данст отримала нагороду за найкращу жіночу роль. Пізніше режисер просив вибачення за цей коментар.

Фон Трієр отримав "Золоту пальмову гілку" в Каннах у 2000 році за фільм "Та, що танцює у темряві" з Бйорк у головній ролі.