Санкції вводять проти терористів та екстремістів, а таким Порошенка називав лише Путін, - нардеп Синютка

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Те, що рішення ввести санкції проти Петра Порошенка є повністю незаконним, немає жодних сумнівів. По-перше, Петро Порошенко, крім громадянства України, жодного іншого не мав, не має і не буде мати. Це точно не Медведчук і не Коломойський, які давно вже виявлені у співпраці з країною-агресором. Санкції можуть впроваджуватись лише у випадку якщо підсанкційна людина є не громадянином України. Також санкції можуть впроваджуватись щодо терористів та екстремістів. В цій ситуації дуже цікавим є те, що рівно рік тому терористом та екстремістом Порошенка називав російський диктатор Путін. Путін визнав Порошенка терористом і екстремістом за те, що він захищав і захищає українську державу. Сьогодні ж РНБО повторило ті звинувачення, які звучали з уст російського диктатора. Це дуже неприємна історія", - розповів Синютка.

Народний депутат вважає, що причин введення санкцій проти Петра Порошенка може бути кілька. Він припустив, що одна із них може бути повʼязана з підготовкою влади до виборів.

"Є кілька ймовірних причин санкцій проти Петра Порошенка. Можливо перебуваємо напередодні виборів і таким чином влада хоче посунути лідера опозиції. Або можливо влада задумала якісь речі повʼязані з капітуляцією України і точно розуміє, Порошенко та “Європейська Солідарність” не допустять антиукраїнські домовленості. Важко назвати головні мотиви. Це може бути проста ненависть, яка існує до Петра Порошенка", - додав він.