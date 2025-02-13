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Головна Війна з Росією "Жодні переговори з Путіним не можуть розпочатися без об’єднаної позиції України, Європи та США": Зеленський провів розмову з Туском та Наусєдою
Оновлено

"Жодні переговори з Путіним не можуть розпочатися без об’єднаної позиції України, Європи та США": Зеленський провів розмову з Туском та Наусєдою

Юлія Лаврук
13 лютого, 2025 четвер
20:28
Війна з Росією Гітанас Наусєда і Дональд Туск

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 13 лютого, провів розмови з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском та президентом Литви Гітанасом Наусєдою, під час яких, зокрема, обговорили умови миру в Україні

Зміст

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

"Обговорили умови, необхідні для тривалого й справжнього миру в Україні, та погодилися, що жодні переговори з Путіним не можуть розпочатися без об'єднаної позиції України, Європи та США", – написав президент.

Під час розмови Зеленський поінформував Туска про свою розмову з президентом США Дональдом Трампом. Також сторони обговорили ключові меседжі та необхідність координації позицій усіх європейців для досягнення "успішних результатів для всієї Європи".

"Наголосив, що Україна має вести переговори з позиції сили, із сильними та надійними гарантіями безпеки, і що членство в НАТО було б найбільш економічно вигідним для партнерів. Іншою важливою гарантією є серйозні інвестиції в українську оборонну промисловість", – додав президент України.

Він також зазначив, що застеріг світових лідерів від довіри словам Путіна про його готовність завершити війну.

Згодом Зеленський провів перемовини з литовським колегою Гітанасом Наусєдою. Він подякував йому за непохитну підтримку України та її народу з боку Литви.

"Обговорили координацію зусиль між ключовими союзниками України. Я підкреслив, що для безпеки України та всієї Європи надзвичайно важливо, щоб Європа була повноправним учасником будь-яких переговорів щодо припинення війни", - повідомив президент.

Він поділився подробицями деталями контактів із президентом Трампом та представниками адміністрації США, а також розповів про заплановані зустрічі.

"Припинення вогню без надійних гарантій безпеки не принесе Україні тривалого й справедливого миру. Я наголосив, що Сполучені Штати мають бути ключовим учасником надання гарантій безпеки для України", - підсумував Зеленський.

  • Раніше сьогодні Дональд Туск закликав припинити суперечки про війну і мир в Україні й бути єдиними перед обличчям загрози зі сходу.
Теги:
Новини
Світ
Україна
Польща
Володимир Зеленський
Дональд Туск
переговори з РФ
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