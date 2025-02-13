"Польща, Європа і весь Захід потребують сьогодні повної співпраці": Туск закликав припинити суперечки про Україну

Про це польський прем'єр написав у соцмережі Х.

"Міжнародна ситуація настільки серйозна, що ми не можемо дозволити собі сперечатися про нашу безпеку всередині країни. Я закликаю всі політичні сили й лідерів припинити суперечки про війну і мир в Україні і бути єдиними перед обличчям загрози зі сходу", – написав Туск.

Він також додав, що Польща, Європа і весь Захід потребують сьогодні повної співпраці й солідарності.