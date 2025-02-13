"Польща, Європа і весь Захід потребують сьогодні повної співпраці": Туск закликав припинити суперечки про Україну
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав припинити суперечки про війну і мир в Україні й бути єдиними перед обличчям загрози зі сходу
Про це польський прем'єр написав у соцмережі Х.
"Міжнародна ситуація настільки серйозна, що ми не можемо дозволити собі сперечатися про нашу безпеку всередині країни. Я закликаю всі політичні сили й лідерів припинити суперечки про війну і мир в Україні і бути єдиними перед обличчям загрози зі сходу", – написав Туск.
Він також додав, що Польща, Європа і весь Захід потребують сьогодні повної співпраці й солідарності.
- Очільники МЗС Франції, Німеччини, Польщі, Італії, Великої Британії, Іспанії, України та ЄС 13 лютого опублікували спільну заяву після зустрічі в Парижі, де наголосили про вимогу участі в будь-яких переговорах щодо завершення війни.
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