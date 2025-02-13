У Мюнхені автомобіль в'їхав у натовп: щонайменше 15 поранених
У німецькому Мюнхені у четвер, 13 лютого, автомобіль в'їхав у групу людей, внаслідок чого відомо про щонайменше 15 постраждалих
Про це пише Bild з посиланням на поліцію.
За даними видання, щонайменше 15 людей отримали поранення. На місці події працюють карети швидкої допомоги.
Про передумови інциденту наразі нічого невідомо. Водночас, як пише BILD, перед аварією було чути постріли.
- Наприкінці грудня 2024 року, на різдвяному ярмарку в німецькому місті Магдебург автомобіль в'їхав у натовп, 5 людей загинуло, понад 200 травмовано.
- Також 1 січня в американському Новому Орлеані авто в'їхало в натовп. Внаслідок цього щонайменше 15 людей загинули, ще понад 35 – отримали поранення.
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