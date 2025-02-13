У Мюнхені автомобіль в'їхав у натовп: щонайменше 15 поранених

Про це пише Bild з посиланням на поліцію.

За даними видання, щонайменше 15 людей отримали поранення. На місці події працюють карети швидкої допомоги.

Про передумови інциденту наразі нічого невідомо. Водночас, як пише BILD, перед аварією було чути постріли.