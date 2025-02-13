Сенат США затвердив Роберта Кеннеді-молодшого на посаді міністра охорони здоров’я

За затвердження його на цій посаді 13 лютого проголосував сенат США, повідомила CNN.

За призначення проголосували 52 сенатори, 48 висловилися проти. Колишній лідер Республіканської партії в Сенаті Мітч Макконнелл був єдиним республіканцем, який проголосував проти. Макконнелл, який переніс поліомієліт, під час виступу зазначив, що спостерігав, як вакцини рятували мільйони життів від руйнівних хвороб.

До складу міністерства охорони здоров'я і соціальних служб США, яке очолить Кеннеді, входить низка ключових федеральних агентств у сфері охорони здоров'я, в тому числі управління з контролю за продуктами й ліками, національні інститути здоров'я, центри з надання послуг Medicare і Medicaid, а також центри з контролю і профілактики захворюваності.

Кеннеді-молодший є одним з відомих антивакцинаторів, прихильником хибних теорій змови стосовно безпеки й ефективності вакцин. Хоча під час слухань у сенаті заперечував, що він противник вакцинації, сказавши, що він "за безпеку".