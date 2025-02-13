Сенат США затвердив Роберта Кеннеді-молодшого на посаді міністра охорони здоров’я
Роберт Кеннеді-молодший став міністром охорони здоров'я Сполучених Штатів Америки
За затвердження його на цій посаді 13 лютого проголосував сенат США, повідомила CNN.
За призначення проголосували 52 сенатори, 48 висловилися проти. Колишній лідер Республіканської партії в Сенаті Мітч Макконнелл був єдиним республіканцем, який проголосував проти. Макконнелл, який переніс поліомієліт, під час виступу зазначив, що спостерігав, як вакцини рятували мільйони життів від руйнівних хвороб.
До складу міністерства охорони здоров'я і соціальних служб США, яке очолить Кеннеді, входить низка ключових федеральних агентств у сфері охорони здоров'я, в тому числі управління з контролю за продуктами й ліками, національні інститути здоров'я, центри з надання послуг Medicare і Medicaid, а також центри з контролю і профілактики захворюваності.
Кеннеді-молодший є одним з відомих антивакцинаторів, прихильником хибних теорій змови стосовно безпеки й ефективності вакцин. Хоча під час слухань у сенаті заперечував, що він противник вакцинації, сказавши, що він "за безпеку".
- Роберт Кеннеді-молодший брав участь у виборах президента США 2024 року як незалежний кандидат. 21 серпня Дональд Трамп заявив, що буде відкритий для того, щоб Кеннеді-молодший відігравав роль у його адміністрації у разі перемоги на виборах, якщо він вийде з перегонів і підтримає колишнього президента. Відтак уже 23 серпня Кеннеді-молоший оголосив, що виходить з передвиборчої гонки та вказав, що підтримає Дональда Трампа.
- Після виборів Дональд Трамп у листопаді 2024-го оголосив, що віддасть Кеннеді-молодшому пост міністра охорони здоров'я.
- У грудні 77 Нобелівських лауреатів США з медицини, фізики, хімії та економіки написали лист до сенату, в якому закликали не призначати Роберта Кеннеді-молодшого на цю посаду. Науковці наголосили, що таке призначення поставить під загрозу здоров'я населення та підірве світове лідерство США в галузі охорони здоров'я.
- Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки на початку лютого цього року спростував вкид від Кеннеді-молодшого. Останній заявив, мовляв, "США через USAID фінансували український переворот на Майдані у 2014 році".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.58 Купівля 41.58Продаж 42.04
- EUR Купівля 43.21Продаж 43.87
- Актуальне
- Важливе