У США нобелівські лауреати виступили проти запропонованого Трампом призначення Кеннеді-молодшого міністром охорони здоров'я

Лист від 77 лауреатів з медицини, фізики, хімії та економіки оприлюднило The New York Times.

Науковці наголосили, що призначення Кеннеді на посаду керівника міністерства охорони здоров'я поставить під загрозу здоров'я населення та підірве світове лідерство США в галузі охорони здоров'я.

"Окрім відсутності відповідних кваліфікацій чи досвіду в медицині, науці, громадському здоров'ї чи управлінні, Кеннеді був противником багатьох вакцин, що захищають здоров'я і рятують життя, наприклад, від кору та поліомієліту", – йдеться в листі.

Нобелівські лауреати також зазначили, що Кеннеді відомий як прихильник теорій змови про вкрай успішні способи лікування СНІДу та інших захворювань.

Крім того, у листі додали, що він критикував авторитетні відомства, центри з контролю та профілактики захворювань та національні інститути охорони здоров'я США.