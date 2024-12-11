У США нобелівські лауреати виступили проти запропонованого Трампом призначення Кеннеді-молодшого міністром охорони здоров'я
Нобелівські лауреати в США написали лист до Сенату, в якому закликали не призначати на пост міністра охорони здоров'я Роберта Кеннеді-молодшого
Лист від 77 лауреатів з медицини, фізики, хімії та економіки оприлюднило The New York Times.
Науковці наголосили, що призначення Кеннеді на посаду керівника міністерства охорони здоров'я поставить під загрозу здоров'я населення та підірве світове лідерство США в галузі охорони здоров'я.
"Окрім відсутності відповідних кваліфікацій чи досвіду в медицині, науці, громадському здоров'ї чи управлінні, Кеннеді був противником багатьох вакцин, що захищають здоров'я і рятують життя, наприклад, від кору та поліомієліту", – йдеться в листі.
Нобелівські лауреати також зазначили, що Кеннеді відомий як прихильник теорій змови про вкрай успішні способи лікування СНІДу та інших захворювань.
Крім того, у листі додали, що він критикував авторитетні відомства, центри з контролю та профілактики захворювань та національні інститути охорони здоров'я США.
- Новобраний президент США Дональд Трамп у листопаді оголосив, що пост міністра охорони здоров'я віддасть Роберту Кеннеді-молодшому, який відомий своєю антивакцинальною позицією.
- Актуальне
- Важливе