Кеннеді-молодший оголосив, що підтримає Трампа у президентській гонці
Незалежний кандидат у президенти США Роберт Кеннеді-молодший оголосив, що виходить з виборчої гонки
Про це повідомляє CNN.
За словами Роберта Кеннеді-молодшого, він зупиняє свою кампанію.
"У своєму серці я більше не вірю, що маю реалістичний шлях до перемоги на виборах перед лицем цієї безжальної, систематичної цензури та контролю за ЗМІ. Тому я не можу з чистим сумлінням просити своїх співробітників і волонтерів продовжувати працювати довгі години. А також просити своїх донорів продовжувати жертвувати", - йдеться у заяві Кеннеді-молодшого.
У зверненні до суду Пенсільванії Кеннеді-молодший вказав, що підтримає Дональда Трампа.
- 21 серпня Дональд Трамп заявив, що буде відкритий для того, щоб Роберт Френсіс Кеннеді-молодший відігравав роль у його адміністрації у разі перемоги на виборах, якщо незалежний кандидат вийде з перегонів у 2024 році та підтримає колишнього президента.
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