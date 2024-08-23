Кеннеді-молодший оголосив, що підтримає Трампа у президентській гонці

Про це повідомляє CNN.

За словами Роберта Кеннеді-молодшого, він зупиняє свою кампанію.

"У своєму серці я більше не вірю, що маю реалістичний шлях до перемоги на виборах перед лицем цієї безжальної, систематичної цензури та контролю за ЗМІ. Тому я не можу з чистим сумлінням просити своїх співробітників і волонтерів продовжувати працювати довгі години. А також просити своїх донорів продовжувати жертвувати", - йдеться у заяві Кеннеді-молодшого.

У зверненні до суду Пенсільванії Кеннеді-молодший вказав, що підтримає Дональда Трампа.