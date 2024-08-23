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Кеннеді-молодший оголосив, що підтримає Трампа у президентській гонці

Влад Дідусь
23 серпня, 2024 п'ятниця
22:37
Світ Роберт Кеннеді-молодший

Незалежний кандидат у президенти США Роберт Кеннеді-молодший оголосив, що виходить з виборчої гонки

Зміст

Про це повідомляє CNN.

За словами Роберта Кеннеді-молодшого, він зупиняє свою кампанію.

"У своєму серці я більше не вірю, що маю реалістичний шлях до перемоги на виборах перед лицем цієї безжальної, систематичної цензури та контролю за ЗМІ. Тому я не можу з чистим сумлінням просити своїх співробітників і волонтерів продовжувати працювати довгі години. А також просити своїх донорів продовжувати жертвувати", - йдеться у заяві Кеннеді-молодшого.

У зверненні до суду Пенсільванії Кеннеді-молодший вказав, що підтримає Дональда Трампа.

  • 21 серпня Дональд Трамп заявив, що буде відкритий для того, щоб Роберт Френсіс Кеннеді-молодший відігравав роль у його адміністрації у разі перемоги на виборах, якщо незалежний кандидат вийде з перегонів у 2024 році та підтримає колишнього президента.
Теги:
вибори
політика
вибори президента
Дональд Трамп
вибори у США
США
Камала Гарріс
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