В 11 містах США покажуть художній фільм "Буча" до річниці повномасштабного вторгнення
Стрічка "Буча" про окупацію Київщини режисера Станіслава Тіунова та продюсера і сценариста Олександра Щура вирушить у тур США до третьої річниці повномасштабної війни
Про це повідомили у Держкіно.
Англомовну версію художньо драми "Буча" з субтитрами покажуть в 11 містах США: Рочестер, Бінгемтон, Нью-Йорк, Чикаго, Вашингтон, Ричмонд, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Джексонвілл, Атланта, Нью-Брансвік. Фільм режисера Станіслава Тіунова та продюсера і сценариста Олександра Щура розвіює пропагандистські наративи Росії та розкриває жахливу правду про події в Україні, що розгорнулися на початку повномасштабного вторгнення в містах Буча, Ворзель та Гостомель.
"Буча" розповідає історію громадянина Казахстану Костянтина Гудаускаса, який отримав притулок в Україні та проживав в Бучі. З початком російського вторгнення, завдяки своєму казахстанському паспорту, він мав можливість проїжджати на окуповану російськими військами територію та вивозити мирних жителів.
У стрічці "Буча" зіграли польський актор театру і кіно Цезарій Лукашевич та український актор В'ячеслав Довженко.
У програмі показів у США запланована пресконференція з продюсером і сценаристом фільму Олександром Щуром та благодійний аукціон на підтримку України.
Основна мета туру — залучити якомога більше місцевих політиків, представників медіа та інфлюенсерів до цих показів.
Тур проходить за підтримки посольства України в США.
- У червні вийшов трейлер української стрічки "Буча", сюжет якої заснований на реальних подіях, що відбулися під час окупації Київщини.
- У січні фільм показали в Українському домі в США.
- Фільм встиг потрапити у скандал. У лютому українці розкритикували англомовний постер стрічки "Буча" через те, що на ньому використали знімок з наслідками бомбардування росіянами Бородянки. Сценарист та продюсер Олександр Щур назвав українське суспільство "дуже хворим" через невдоволення постером.
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