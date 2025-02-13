В 11 містах США покажуть художній фільм "Буча" до річниці повномасштабного вторгнення

Про це повідомили у Держкіно.

Англомовну версію художньо драми "Буча" з субтитрами покажуть в 11 містах США: Рочестер, Бінгемтон, Нью-Йорк, Чикаго, Вашингтон, Ричмонд, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Джексонвілл, Атланта, Нью-Брансвік. Фільм режисера Станіслава Тіунова та продюсера і сценариста Олександра Щура розвіює пропагандистські наративи Росії та розкриває жахливу правду про події в Україні, що розгорнулися на початку повномасштабного вторгнення в містах Буча, Ворзель та Гостомель.

"Буча" розповідає історію громадянина Казахстану Костянтина Гудаускаса, який отримав притулок в Україні та проживав в Бучі. З початком російського вторгнення, завдяки своєму казахстанському паспорту, він мав можливість проїжджати на окуповану російськими військами територію та вивозити мирних жителів.

У стрічці "Буча" зіграли польський актор театру і кіно Цезарій Лукашевич та український актор В'ячеслав Довженко.

У програмі показів у США запланована пресконференція з продюсером і сценаристом фільму Олександром Щуром та благодійний аукціон на підтримку України.

Основна мета туру — залучити якомога більше місцевих політиків, представників медіа та інфлюенсерів до цих показів.

Тур проходить за підтримки посольства України в США.