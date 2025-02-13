"Ми знали, що дзвінок неминучий, але ми не узгоджуємо наші позиції": Рютте про розмову Трампа з Путіним

Про це йшлось на пресконференції у Брюсселі.

Рютте зазначив, що в Альянсі знали про майбутній дзвінок Трампа з Путіним, але це "не означає, що позиції узгоджували".

"Я сказав, що ми завжди знали протягом цього тижня, що дзвінок неминучий. Конкретний час – це інша справа, але ми знали, що дзвінок найближчим часом трапиться і це неминуче. Але це не означає, що ми завжди разом, однаково узгоджуємо всі наші виступи, наші позиції. Ми розуміємо, що кожен із нас робить це самостійно", – сказав генсек НАТО.

Він також прокоментував ризик того, що лідери РФ та США вестимуть бесіди про майбутнє України та Європи без їхньої участі.

"Фактично президент Трамп подзвонив Зеленському після розмови з Путіним. Завтра Зеленський зустрічається з віцепрезидентом Джей Ді Венсом у Мюнхені. Все це координується чисто між США, Україною і безумовно європейським альянсом", – зазначив Рютте.