"Ми знали, що дзвінок неминучий, але ми не узгоджуємо наші позиції": Рютте про розмову Трампа з Путіним
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував телефонну розмову президента США Дональда Трампа з очільником Кремля Володимиром Путіним
Про це йшлось на пресконференції у Брюсселі.
Рютте зазначив, що в Альянсі знали про майбутній дзвінок Трампа з Путіним, але це "не означає, що позиції узгоджували".
"Я сказав, що ми завжди знали протягом цього тижня, що дзвінок неминучий. Конкретний час – це інша справа, але ми знали, що дзвінок найближчим часом трапиться і це неминуче. Але це не означає, що ми завжди разом, однаково узгоджуємо всі наші виступи, наші позиції. Ми розуміємо, що кожен із нас робить це самостійно", – сказав генсек НАТО.
Він також прокоментував ризик того, що лідери РФ та США вестимуть бесіди про майбутнє України та Європи без їхньої участі.
"Фактично президент Трамп подзвонив Зеленському після розмови з Путіним. Завтра Зеленський зустрічається з віцепрезидентом Джей Ді Венсом у Мюнхені. Все це координується чисто між США, Україною і безумовно європейським альянсом", – зазначив Рютте.
- Очільники МЗС Франції, Німеччини, Польщі, Італії, Великої Британії, Іспанії, України та ЄС 13 лютого опублікували спільну заяву після зустрічі в Парижі, де наголосили про вимогу участі в будь-яких переговорах щодо завершення війни.
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