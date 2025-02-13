"Серце України": на Південному вокзалі в Києві відкрили інсталяцію до Дня всіх закоханих

Про це повідомляє кореспондентка "Еспресо" Тетяна Голунова.

Освідчитися в коханні дуже просто: необхідно лише перейти за QR-кодом – і ваше зізнання зʼявиться на рухомому рядку вокзалу біля серця.

"Зараз такі часи, що зізнатися комусь у коханні - це найкрасивіше, що може статися на вокзалі. На вокзалі обійми постійно відбуваються, в нас навіть програма лояльності називається "Обіймашки". Тут дружини зустрічають чоловіків, чоловіки зустрічають дружин, діти зустрічають одне одного. Тому вокзали - це про любов, поїзди - це про любов. Іноді роз'єднують, але обов'язково з'єднують", - сказав "Еспресо" Олександр Перцовський, голова правління АТ "Укрзалізниця".

Організатором проєкту є агенція з популяризації української культури Ukraine WOW. Це перший проєкт на шляху до повернення найбільшої виставки-присвяти Україні Ukraine WOW. Перші три дні серце працюватиме так, аби можна було освідчитися в коханні людині, а далі за його допомогою можна буде висловити свою любов до України, пояснила журналістці організаторка проєкту Ярослава Гресь.

Пʼять років тому Ukraine WOW зібрав понад 333 тис. відвідувачів на залізничному вокзалі лише за 4 місяці й став абсолютним рекордсменом в історії незалежної України.

У серпні 2025 року виставка Ukraine WOW знову відкриється на залізничному вокзалі: з новими інсталяціями, новими експонатами, новими історіями. Щоб у важкі часи підтримати та згуртувати українців.

Нині ж кожна людина може спробувати взаємодіяти з інсталяцією особисто та залишити своє освідчення в любові. У режимі зізнань "Серце України" працюватиме до 17 лютого включно.