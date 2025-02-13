Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство "Серце України": на Південному вокзалі в Києві відкрили інсталяцію до Дня всіх закоханих
Ексклюзив

"Серце України": на Південному вокзалі в Києві відкрили інсталяцію до Дня всіх закоханих

Юлія Юліна
13 лютого, 2025 четвер
19:37
Суспільство Світлова інсталяція «Серце України»

Напередодні 14 лютого на Південному вокзалі в Києві відкрили інтерактивну світлову інсталяцію "Серце України". Біля неї кожен охочий зможе признатися в коханні близькій людині

Зміст
  • Світлова інсталяція «Серце України»
  • Світлова інсталяція «Серце України»
  • Світлова інсталяція «Серце України»

Про це повідомляє кореспондентка "Еспресо" Тетяна Голунова.

Освідчитися в коханні дуже просто: необхідно лише перейти за QR-кодом – і ваше зізнання зʼявиться на рухомому рядку вокзалу біля серця.

"Зараз такі часи, що зізнатися комусь у коханні - це найкрасивіше, що може статися на вокзалі. На вокзалі обійми постійно відбуваються, в нас навіть програма лояльності називається "Обіймашки". Тут дружини зустрічають чоловіків, чоловіки зустрічають дружин, діти зустрічають одне одного. Тому вокзали - це про любов, поїзди - це про любов. Іноді роз'єднують, але обов'язково з'єднують", - сказав "Еспресо" Олександр Перцовський, голова правління АТ "Укрзалізниця".

Організатором проєкту є агенція з популяризації української культури Ukraine WOW. Це перший проєкт на шляху до повернення найбільшої виставки-присвяти Україні Ukraine WOW. Перші три дні серце працюватиме так, аби можна було освідчитися в коханні людині, а далі за його допомогою можна буде висловити свою любов до України, пояснила журналістці організаторка проєкту Ярослава Гресь.

Пʼять років тому Ukraine WOW зібрав понад 333 тис. відвідувачів на залізничному вокзалі лише за 4 місяці й став абсолютним рекордсменом в історії незалежної України.

У серпні 2025 року виставка Ukraine WOW знову відкриється на залізничному вокзалі: з новими інсталяціями, новими експонатами, новими історіями. Щоб у важкі часи підтримати та згуртувати українців.

Нині ж кожна людина може спробувати взаємодіяти з інсталяцією особисто та залишити своє освідчення в любові. У режимі зізнань "Серце України" працюватиме до 17 лютого включно.

Теги:
Новини
Україна
новини Києва
Читайте також:
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Київ
-3.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.58
    Купівля 41.58
    Продаж 42.04
  • EUR
    Купівля 43.21
    Продаж 43.87
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
13 лютого
21:02
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Результати "Рамштайну" та як в Україні масштабувати виробництво дронів на оптоволокні. Колонка Сергія Згурця
21:00
Марко Рубіо
Віцепрезидент США Венс і держсекретар Рубіо проведуть переговори із Зеленським 14 лютого, - ЗМІ
20:28
Оновлено
Гітанас Наусєда і Дональд Туск
"Жодні переговори з Путіним не можуть розпочатися без об’єднаної позиції України, Європи та США": Зеленський провів розмову з Туском та Наусєдою
20:15
Ексклюзив
Міністр оборони США Піт Хегсет
Ні Путін, ні Зеленський не отримає всього, що хочуть, але мир буде встановлено, - міністр оборони США Піт Хегсет
20:14
Ексклюзив
санкції
Позасудовий механізм - завжди політичне рішення: адвокатка Козаченко про санкції проти громадян України
20:10
Дрони СБУ уразили нафтоперекачувальну станцію "Андреаполь" у РФ, – ЗМІ
20:03
OPINION
Зеленський і французька аристократія
19:51
Володимир Зеленський
Зеленський анонсував кадрові зміни в Повітряних силах, зокрема нове призначення бригадного генерала Голубцова
19:40
Роберт Кеннеді-молодший
Сенат США затвердив Роберта Кеннеді-молодшого на посаді міністра охорони здоров’я
19:40
Міністр оборони США Піт Хегсет
"Дивіденди миру мають закінчитися": глава Пентагону Хегсет заявив, що США не можуть бути постійним гарантом НАТО щодо фінансування
19:14
Ексклюзив
Софія Федина
"Кличку та Залужному - приготуватися": нардепка Федина про санкції проти Порошенка
19:12
Володимир Путін та Дональд Трамп
FT: Трамп і Путін намагатимуться домовитися про припинення вогню в Україні до Великодня або 9 травня
19:11
Ексклюзив
Ілюстративне фото
У Defense Express припустили, як ГУР могло знищити під Москвою РЛС "Валдай"
19:03
На фото: Ларс фон Трієр
Режисера Ларса фон Трієра госпіталізували через хворобу Паркінсона
18:56
діти провалилися під лід
На Херсонщині 5 дітей провалилися під лід: двох витягнули, трьох іще шукають
18:49
Новий прем'єр Молдови Доріан Речан
Молдова не продовжила надзвичайний стан, який запроваджували через енергокризу
18:47
Пресреліз
Костянтин Жеваго
Костянтин Жеваго вважає застосовані проти нього санкції незаконними, - пресслужба підприємця
18:42
Оновлено
Володимир Зеленський
"Це не дуже приємно": Зеленський прокоментував те, що Трамп спершу провів розмову з Путіним
18:40
РФ обстріляла Нікопольщину з різних видів озброєння: поранено двох людей
18:38
Сирський відвідав бойові частини на Сумському напрямку: ухвалено рішення для ефективної оборони
18:26
В 11 містах США покажуть художній фільм "Буча" до річниці повномасштабного вторгнення
18:19
Дональд Трамп
У британському міноборони порадили Україні послати Трампа "за російським кораблем", – The Times
18:16
Марк Рютте
"Ми знали, що дзвінок неминучий, але ми не узгоджуємо наші позиції": Рютте про розмову Трампа з Путіним
18:06
OPINION
Мета операції проти Порошенка – розділити суспільство
18:03
Оновлено
Міністр оборони США Піт Хегсет
Глава Пентагону Хегсет назвав членство України в НАТО нереалістичним. Київ відреагував
18:02
Карім Хан
США запровадили санкції проти прокурора МКС Хана, який видав ордер на арешт Путіна
18:00
ЗСУ прапор
Чому ЗСУ та українці будуть вирішувати майбутнє, а не розмови Трампа з Путіним
17:59
Оновлено
у Мюнхені автомобіль в'їхав у натовп
У Мюнхені автомобіль в'їхав у натовп: щонайменше 28 поранених
17:51
Марк Рютте
Україні ніколи не обіцяли членство в НАТО в межах мирних домовленостей, - Рютте
17:46
Через рішення Трампа щодо USAID без фінансування залишився найбільший у Польщі центр допомоги біженцям з України
17:42
Ексклюзив
Тетяна Висоцька
Багато політиків ЄС уже говорять про перемир'я як про вирішене питання, - кореспондентка Еспресо з Брюсселя
17:40
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон про продовження термінів проходження ВЛК для обмежено придатних до військової служби
17:38
Ексклюзив
НАТО, Трамп
Це не завершення війни, її ставлять на паузу: голова ВГО "Україна в НАТО" про кроки США щодо припинення війни РФ проти України
17:37
Фотографії, негативи та касети: на смітнику знайшли унікальну колекцію подружжя кінематографістів Хмельницьких
17:34
Ексклюзив
Петро Порошенко
Санкції вводять проти терористів та екстремістів, а таким Порошенка називав лише Путін, - нардеп Синютка
17:27
Одеська юридична академія
Одеську юридичну академію приєднають до Університету ім. Мечникова
17:21
Леонід Пасічник
Ватажку "ЛНР" Пасічнику оголосили нові підозри
17:20
Ексклюзив
Іван Сокаль
Морили голодом, застосовували електрошокери та били палицями: звільнений із полону азовець Сокаль про перебування в Оленівці та СІЗО окупантів
17:04
Революції Гідності
Хід памʼяті, виставки й екскурсії місцями Революції Гідності: у Києві оголосили програму заходів до Дня Героїв Небесної Сотні
17:03
strike drones
Німецька Helsing виготовить для України 6 тис. ударних безпілотників на основі ШІ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV