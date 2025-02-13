"Це не дуже приємно": Зеленський прокоментував те, що Трамп спершу провів розмову з Путіним
Президент Володимир Зеленський прокоментував телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом 12 лютого, зокрема те, що глава Білого дому спершу говорив із диктатором РФ Володимиром Путіним
Про це він розповів журналістам під час візиту на Хмельницьку АЕС, інформує Інтерфакс-Україна.
Зеленський підкреслив: Трамп не сказав, що "Путін і Росія були пріоритетами". Водночас він назвав неприємним те, що президент США спершу говорив з очільником Кремля.
"Сьогодні ми довіряємо цим словам, для нас дуже важливо зберегти підтримку Сполучених Штатів Америки, але дуже важливо, що у нас вже було три розмови з президентом Трампом, і тому я не сприймаю цей дзвінок, що це був пріоритет, щоб він спочатку говорив з Росією, хоча дійсно це не дуже приємно в будь-якому випадку, тому що ви знаєте, як українське суспільство, як всі ми і європейці так реагують, що передусім нічого не може бути про Україну без України", - зазначив він.
Також за словами Зеленського, вони з Трампом обговорили залучення північнокорейських військ Росією у війну.
"І він здивований, сказав, що його вражає те, що ми побудували таку систему дронів і таку технологічну платформу, біля 200 підприємств", - додав президент.
Водночас він підкреслив: питання ймовірних виборів в Україні цьогоріч не обговорювалось, пише "Радіо Свобода".
"Питання (про вибори) не стоїть, не стояло і його не озвучували", - сказав він.
Розмови Трампа з Путіним і Зеленським. Що відомо
Президент США Дональд Трамп 12 лютого провів телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним.
За словами Трампа, Путін погодився, що вони обоє хочуть "зупинити мільйони смертей, які відбуваються у війні РФ та України".
Під час спілкування зі ЗМІ у Білому домі Трамп заявив, що його зустріч із Путіним, швидше за все, відбудеться в Саудівській Аравії. Водночас її ймовірну дату президент США не назвав.
У цей же день відбулась телефонна розмова Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Президент України подякував за інтерес до того, що "ми можемо зробити разом", а американський лідер поінформував колегу про деталі розмови з Путіним.
За словами Трампа, розмова з Зеленським "пройшла дуже добре".
13 лютого на тлі розмови Трампа й Путіна очільники МЗС Франції, Німеччини, Польщі, Італії, Великої Британії, Іспанії, України та ЄС опублікували спільну заяву після зустрічі в Парижі.
Кая Каллас зазначила, що для будь-яких переговорів з Росією потрібна участь європейців та українців.
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