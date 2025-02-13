"Це не дуже приємно": Зеленський прокоментував те, що Трамп спершу провів розмову з Путіним

Про це він розповів журналістам під час візиту на Хмельницьку АЕС, інформує Інтерфакс-Україна.

Зеленський підкреслив: Трамп не сказав, що "Путін і Росія були пріоритетами". Водночас він назвав неприємним те, що президент США спершу говорив з очільником Кремля.

"Сьогодні ми довіряємо цим словам, для нас дуже важливо зберегти підтримку Сполучених Штатів Америки, але дуже важливо, що у нас вже було три розмови з президентом Трампом, і тому я не сприймаю цей дзвінок, що це був пріоритет, щоб він спочатку говорив з Росією, хоча дійсно це не дуже приємно в будь-якому випадку, тому що ви знаєте, як українське суспільство, як всі ми і європейці так реагують, що передусім нічого не може бути про Україну без України", - зазначив він.

Також за словами Зеленського, вони з Трампом обговорили залучення північнокорейських військ Росією у війну.

"І він здивований, сказав, що його вражає те, що ми побудували таку систему дронів і таку технологічну платформу, біля 200 підприємств", - додав президент.

Водночас він підкреслив: питання ймовірних виборів в Україні цьогоріч не обговорювалось, пише "Радіо Свобода".

"Питання (про вибори) не стоїть, не стояло і його не озвучували", - сказав він.

Розмови Трампа з Путіним і Зеленським. Що відомо