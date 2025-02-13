Зеленський підписав закон про продовження термінів проходження ВЛК для обмежено придатних до військової служби

Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

Зеленський підписав цей закон у четвер, 13 лютого. Він набуде чинності з дня, наступного за днем його оприлюднення.

Закон №12457 "Про внесення зміни до пункту 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист" продовжує терміни проходження ВЛК для громадян України віком від 25 до 60 років, які раніше були визнані обмежено придатними до військової служби (крім тих, хто в установленому порядку був визнаний особами з інвалідністю). Відповідно до закону, такі громадяни зобов’язані пройти військово-лікарську комісію до 5 червня 2025 року. Раніше кінцевий строк був встановлений до 4 лютого 2025 року.