Зеленський підписав закон про продовження термінів проходження ВЛК для обмежено придатних до військової служби
Президент України підписав законопроєкт №12457, який продовжує строк проходження повторного медогляду для громадян України, визнаних обмежено придатними до військової служби
Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.
Зеленський підписав цей закон у четвер, 13 лютого. Він набуде чинності з дня, наступного за днем його оприлюднення.
Закон №12457 "Про внесення зміни до пункту 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист" продовжує терміни проходження ВЛК для громадян України віком від 25 до 60 років, які раніше були визнані обмежено придатними до військової служби (крім тих, хто в установленому порядку був визнаний особами з інвалідністю). Відповідно до закону, такі громадяни зобов’язані пройти військово-лікарську комісію до 5 червня 2025 року. Раніше кінцевий строк був встановлений до 4 лютого 2025 року.
- Закон парламент ухвалив напередодні, 12 лютого.
- Про те, що для проходження обов'язкової ВЛК після 4 лютого обмежено придатним військовозобов'язаним дадуть ще три місяці, а з 28 січня діятимуть електронні скерування, повідомляла 25 січня заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук.
- 28 січня уряд прийняв рішення щодо запуску електронних скерувань на військово-лікарські комісії для військовозобов’язаних
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.58 Купівля 41.58Продаж 42.04
- EUR Купівля 43.21Продаж 43.87
- Актуальне
- Важливе