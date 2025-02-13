У британському міноборони порадили Україні послати Трампа "за російським кораблем", – The Times
У міноборони Великої Британії порадили Україні відповісти президентові США Дональду Трампу так само як це зробили захисники острова Зміїний на початку війни
Так у коментарі газеті The Times висловився анонімний посадовець британського міноборони.
"Дехто з нас казав, що українці воювали три роки, втратили своїх синів і дочок не заради того, щоб їх виключили з обговорення їхнього майбутнього", – заявив співрозмовник медіа.
"На їхньому місці я б передав Трампу те саме повідомлення, що й ті, хто був на острові Зміїний", - додав він.
Співрозмовник журналістів мав на увазі ситуацію, коли російський крейсер "Москва" звернувся до захисників острова Зміїний із закликом здатися, а йому відповіли: "Русский военный корабль, иди на**й!".
Розмови Трампа з Путіним і Зеленським. Що відомо
Президент США Дональд Трамп 12 лютого провів телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним.
За словами Трампа, Путін погодився, що вони обоє хочуть "зупинити мільйони смертей, які відбуваються у війні РФ та України".
Під час спілкування зі ЗМІ у Білому домі Трамп заявив, що його зустріч з Путіним, швидше за все, відбудеться в Саудівській Аравії. Водночас її ймовірну дату президент США не назвав.
У цей же день відбулась телефонна розмова Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Президент України подякував за інтерес до того, що "ми можемо зробити разом", а американський лідер поінформував колегу про деталі розмови з Путіним.
За словами Трампа, розмова з Зеленським "пройшла дуже добре".
13 лютого на тлі розмови Трампа й Путіна очільники МЗС Франції, Німеччини, Польщі, Італії, Великої Британії, Іспанії, України та ЄС опублікували спільну заяву після зустрічі в Парижі.
Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас зазначила, що для будь-яких переговорів із Росією потрібна участь європейців та українців.
Водночас премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив, що європейські чиновники "виголошують нікчемні заяви", коментуючи декларацію ЄС, у якій наголошується на необхідності, аби Україна та Європа брали участь "у будь-яких перемовинах". Приблизно те саме сказав очільник словацького уряду Роберт Фіцо, назвавши Україну та ЄС невдахами.
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