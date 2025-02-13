Багато політиків ЄС уже говорять про перемир'я як про вирішене питання, - кореспондентка Еспресо з Брюсселя

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"Після того, як вчора прозвучали заяви очільника Пентагону, настрій і тональність заяв змінилися. Тобто міністри оборони, які перебувають у Брюсселі, стали більш дипломатичними у своїх висловах. Якщо раніше це була повна підтримка України, і ще кілька тижнів тому була риторика, що Україна повинна перемогти, то зараз усі говорять про те, що буде після перемир'я. Тобто вже багато політиків, які представляють держави Європи, говорять про перемир'я як про річ, яка майже вирішена", - зауважила Висоцька.

За словами кореспондентки Еспресо, у Євросоюзі вже також говорять про те, що потрібні інвестиції в Україну після того, як буде встановлене перемир'я.

"Наприклад, польський міністр оборони сказав, що Польща не буде направляти війська в Україну, адже, захищаючи свої кордони, вони також захищають кордони НАТО, і цього досить, але Польща буде підтримувати Україну, інвестуючи в її відновлення. Тобто вже немає того єднання, яке було до того, як США почали показувати своє справжнє обличчя та пропонувати якісь свої переговорні умови для Путіна", - наголосила Висоцька.