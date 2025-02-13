Одеську юридичну академію приєднають до Університету ім. Мечникова

Про це повідомляє МОН.

У відомстві запевняють, що реорганізація не вплине негативно на студентів. Студенти Одеської юридичної академії та її структурних підрозділів продовжать навчання за тими самими освітніми програмами, на які вступили без змін умов фінансування (зберігаються бюджетні місця, а вартість контрактів залишається незмінною).

Водночас перехід академії до університету ім. Мечникова відбуватиметься поступово протягом поточного року.

"Для передання майна й узгодження штатного розпису нового укрупненого університету буде створено комісію з реорганізації на чолі з ректором Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Водночас права науково-педагогічних працівників двох закладів захищено під час реорганізації, за винятком керівного складу, до якого належать посади президента, ректора та проректорів", - пояснює Міністерство освіти і науки.

Зазначено, що рішення про злиття навчальних закладів прийняли через демографічну ситуацію, оскільки за останні 15 років середня кількість студентів на один заклад вищої освіти зменшилася з 6,5 тис. до 3,5 тис. Політика з укрупнення навчальних закладів має посилити спроможності університетів.

Одеську юридичну академію було виділено зі складу Одеського університету імені І.І. Мечникова у 1997 році.