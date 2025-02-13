FT: Трамп і Путін намагатимуться домовитися про припинення вогню в Україні до Великодня або 9 травня
Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, спробують домовитися про припинення вогню в Україні до однієї з дат - 20 квітня або 9 травня
Про це пише Financial Times із посиланням на високопоставлених українських і західних чиновників.
20 квітня цього року православні й католики святкуватимуть Великдень, а 9 травня РФ відзначає "радянську перемогу над нацистською Німеччиною".
"Путін захоче (укласти угоду) в такий знаменний день, як цей", - сказав український чиновник.
Співрозмовники видання, які говорили з Путіним під час повномасштабної війни, зазначають: головна амбіція диктатора РФ - створення нової архітектури безпеки, що забезпечить Москві сферу впливу в Європі, аналогічно тому, як це зробила Ялтинська конференція для СРСР наприкінці Другої світової війни.
"І Трамп, схоже, має намір відкинути прихильність США до НАТО і залишити європейським країнам завдання підтримки миру", - йдеться в матеріалі.
Розмови Трампа з Путіним і Зеленським. Що відомо
Президент США Дональд Трамп 12 лютого провів телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним.
За словами Трампа, Путін погодився, що вони обоє хочуть "зупинити мільйони смертей, які відбуваються у війні РФ та України".
Під час спілкування зі ЗМІ у Білому домі Трамп заявив, що його зустріч з Путіним, швидше за все, відбудеться в Саудівській Аравії. Водночас її ймовірну дату президент США не назвав.
У цей же день відбулась телефонна розмова Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Президент України подякував за інтерес до того, що "ми можемо зробити разом", а американський лідер поінформував колегу про деталі розмови з Путіним.
За словами Трампа, розмова з Зеленським "пройшла дуже добре".
13 лютого на тлі розмови Трампа й Путіна очільники МЗС Франції, Німеччини, Польщі, Італії, Великої Британії, Іспанії, України та ЄС опублікували спільну заяву після зустрічі в Парижі.
Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас зазначила, що для будь-яких переговорів із Росією потрібна участь європейців та українців.
Водночас премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив, що європейські чиновники "роблять нікчемні заяви", коментуючи декларацію ЄС, у якій наголошується на необхідності, аби Україна та Європа брали участь "у будь-яких перемовинах". Приблизно те саме сказав очільник словацького уряду Роберт Фіцо, назвавши Україну та ЄС невдахами.
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