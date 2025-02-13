FT: Трамп і Путін намагатимуться домовитися про припинення вогню в Україні до Великодня або 9 травня

Про це пише Financial Times із посиланням на високопоставлених українських і західних чиновників.

20 квітня цього року православні й католики святкуватимуть Великдень, а 9 травня РФ відзначає "радянську перемогу над нацистською Німеччиною".

"Путін захоче (укласти угоду) в такий знаменний день, як цей", - сказав український чиновник.

Співрозмовники видання, які говорили з Путіним під час повномасштабної війни, зазначають: головна амбіція диктатора РФ - створення нової архітектури безпеки, що забезпечить Москві сферу впливу в Європі, аналогічно тому, як це зробила Ялтинська конференція для СРСР наприкінці Другої світової війни.

"І Трамп, схоже, має намір відкинути прихильність США до НАТО і залишити європейським країнам завдання підтримки миру", - йдеться в матеріалі.

Розмови Трампа з Путіним і Зеленським. Що відомо