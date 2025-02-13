"Це цинічне нехтування законом і етичними нормами": політолог Бобиренко про санкції проти Порошенка

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Вони (влада, – ред.) тепер діють за методом: друзям - усе, ворогам – беззаконня, тому що мені колеги-юристи розповіли, що ця структура в Кабінеті Міністрів не є суб'єктом подання в РНБО. Вони не мали права подавати, тобто це беззаконня. Ба більше, ще якийсь надуманий привід вигадали.

Іноземні колеги питають мене: у вас взагалі борються з корупцією? Я кажу: борються, якщо це корупція не в Офісі президента, тому що показники якісь треба давати. А та корупція, що входить в адміністрацію, – з нею не борються. Тобто друзям можна й трошки красти, а Порошенко для них ворог. Портнову усе, вони нічого не бачать", – зауважив Бобиренко.

Експерт "Бюро аналізу політики" наголосив, що санкції проти Петра Порошенка – це безмежно цинічне нехтування законом і етичними нормами.

"Якщо вони (чинна влада, – ред.) підуть на вибори, я знаю їхню мету: не допустити всіх основних конкурентів. Наприклад, генерала Залужного або ж Юлію Володимирівну. Тому що соціологічні опитування показують, що Зеленський у другому турі може перемогти лише одну людину – Бойка або Арестовича, а з рештою всіх він програє. Тому завдання номер один – не допустити, зробити, як у Путіна. Ось вони хочуть провести такі вибори: Зеленський, Бойко та ще 3-4 ноунейми, але в них не вийде", – додав Бобиренко.