"Це цинічне нехтування законом і етичними нормами": політолог Бобиренко про санкції проти Порошенка
Політолог, експерт "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко вважає, що влада намагається не допустити конкурентів до виборів
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Вони (влада, – ред.) тепер діють за методом: друзям - усе, ворогам – беззаконня, тому що мені колеги-юристи розповіли, що ця структура в Кабінеті Міністрів не є суб'єктом подання в РНБО. Вони не мали права подавати, тобто це беззаконня. Ба більше, ще якийсь надуманий привід вигадали.
Іноземні колеги питають мене: у вас взагалі борються з корупцією? Я кажу: борються, якщо це корупція не в Офісі президента, тому що показники якісь треба давати. А та корупція, що входить в адміністрацію, – з нею не борються. Тобто друзям можна й трошки красти, а Порошенко для них ворог. Портнову усе, вони нічого не бачать", – зауважив Бобиренко.
Експерт "Бюро аналізу політики" наголосив, що санкції проти Петра Порошенка – це безмежно цинічне нехтування законом і етичними нормами.
"Якщо вони (чинна влада, – ред.) підуть на вибори, я знаю їхню мету: не допустити всіх основних конкурентів. Наприклад, генерала Залужного або ж Юлію Володимирівну. Тому що соціологічні опитування показують, що Зеленський у другому турі може перемогти лише одну людину – Бойка або Арестовича, а з рештою всіх він програє. Тому завдання номер один – не допустити, зробити, як у Путіна. Ось вони хочуть провести такі вибори: Зеленський, Бойко та ще 3-4 ноунейми, але в них не вийде", – додав Бобиренко.
- Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції проти п'ятого президента України Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго, Геннадія Боголюбова та Віктора Медведчука.
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