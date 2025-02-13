Російська армія атакувала Краматорськ ФАБами: загинула людина, п'ятеро поранених

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Попередньо відомо, що росіяни скинули на місто два ФАБ-250. Від поранень загинув 46-річний чоловік. Серед п'ятьох поранених – 16-річна дівчина. Крім того, пошкоджено два будинки та декілька автомобілів.

"Кожен день росіяни приносять на нашу землю нові смерті й нові руйнування. Залишатися на Донеччині небезпечно!" – наголосив Філашкін.