Російська армія атакувала Краматорськ ФАБами: загинула людина, п'ятеро поранених
Російська окупаційна армія в четвер, 13 лютого, вдарила ФАБами по Краматорську на Донеччині, внаслідок чого загинула людина, п'ятеро отримали поранення
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Попередньо відомо, що росіяни скинули на місто два ФАБ-250. Від поранень загинув 46-річний чоловік. Серед п'ятьох поранених – 16-річна дівчина. Крім того, пошкоджено два будинки та декілька автомобілів.
"Кожен день росіяни приносять на нашу землю нові смерті й нові руйнування. Залишатися на Донеччині небезпечно!" – наголосив Філашкін.
- У неділю, 9 лютого, РФ здійснила масовану атаку на Костянтинівку й Краматорськ Донецької області. Станом на 10 лютого кількість поранених сягнула 17 осіб.
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