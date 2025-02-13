Результати "Рамштайну" та як в Україні масштабувати виробництво дронів на оптоволокні. Колонка Сергія Згурця

Європа продовжить допомогу Україні в протистоянні з Росією

Зараз усі намагаємось прогнозувати подальшу динаміку російсько-української війни після того, як президент США Дональд Трамп мав телефонні розмови з президентом України Володимиром Зеленським та з Путіним. Звісно, зараз певний тривожний посмак після першої реакції на ці події, але, думаю, нас очікує багато несподіваного й нам потрібно зберігати холодну голову для оцінок та зважувати на подальші дії України і наших європейських партнерів. Крім емоцій, заяв Трампа та міністра оборони США, вже є паризька заява. Зокрема, Франція, Велика Британія, Іспанія, Італія, Польща, Німеччина та структури ЄС продекларували єдину позицію про неможливість сепаратних домовленостей між США та Росією. Цим вони дають чіткий сигнал, що Європа продовжить підтримку України. Також залишається сталою військова підтримка України.

Навіть Трамп після дзвінків до Путіна й Зеленського потім заявив, що США будуть продовжувати надавати допомогу Україні, але для цього їм потрібні гарантії. Реальністю залишаються підсумки засідання "Рамштайну". Формат цього заходу все ще зберігається, але за координуючої ролі Великої Британії. Пакети військової допомоги з Європи є, і вони збільшуються. В будь-якому разі ми маємо розуміти, що війна триває у багатьох вимірах і тому потрібно зберігати єдність, щоб витримати дипломатичну турбулентність.

Підсумки "Рамштайну"

Безпекова допомога Україні з Європи буде продовжуватись. Насамперед йдеться про постачання систем ППО, ракети до цих систем, артилерію, боєприпаси й бронетехніку. Все це обговорювалось і було в пріоритеті на засіданні "Рамштайну". Німеччина пообіцяла передати Україні 100 ракет для ЗРК Iris-T, Нідерланди передають Україні броньовані гусеничні машини для транспортування поранених, також Велика Британія оголосила про пакет військової допомоги на суму 150 млн фунтів стерлінгів.

Варто також згадати й про те, що Велика Британія розсекретила новий ЗРК малої дальності Gravehawk, який буде переданий Україні. Два таких комплекси передають у розпорядження ЗСУ. Ще 15 ЗРК буде поставлено впродовж 2025 року. Вартість одного ЗРК Gravehawk сягає £1 млн. Фактично цей комплекс розташований в стандартному контейнері і його неможливо відрізнити від інших подібних контейнерів. В самому контейнері є дві ракети Р-73, які за допомогою спеціально створеної системи наведення можуть стартувати з контейнера і здійснювати атаки по ворожих цілях. Дальність ураження цілей може сягати до 12 км. Варто зауважити, що ракети Р-73 мають авіаційне призначення. Таких ракет в Україні є достатня кількість, а наші підприємства долучені до виготовлення таких ракет.

В компанії 3DTech планують виготовляти 10 тис. дронів на оптоволокні

Співзасновник, СЕО компанії 3DTech Олексій Жулинський повідомив, що компанія з жовтня 2024 року розпочала процес постачання дронів на оптоволокні до ЗСУ. Наразі в компанії вже отримали кодифікацію. Зараз, як і наголосив Жулинський, вони очікують контракти від замовників для того, щоб масштабувати виробництво та збільшити обсяг постачання таких дронів для потреб Сил оборони України. Жулинський заявив, що в компанії планують виготовляти до 10 тис. дронів на оптоволокні щомісяця.

Олексій Жулинський розповів, що найбільш популярним за ціною, якістю та можливостями залишається дрон "Хижак REBOFF", який може працювати на відстані до 15 км. Цей дрон може нести на собі 1,5 кг корисного навантаження у вигляді бойової частини. Також 3DTech виготовляє дрони, які можуть долати більші відстані, зокрема понад 30 км.

За словами Жулинського, в компанії кожного тижня впроваджують поліпшення у власний продукт. Перші дрони, які виготовлялись у компанії, мали котушки китайського виробництва на 5 км та вагу 2,5 кг. Така вага досить велика для 10-13-дюймового дрона. Тому нещодавно в компанії почали використовувати намотку, перейшли на модулі власного виробництва. У компанії розробили лінійку дронів, які можуть долати відстань від 10 до 30 км. До прикладу, котушка на 10 км китайського виробництва має вагу 2,5 кг, котушка компанії 3DTech - 1,2 кг. Це дозволило ставити котушки на менші дрони. Жулинський зауважив, що навіть 8-9-дюймовий дрон може підняти котушку з такою вагою, а також приєднати корисне навантаження і вразити ціль на відстані до 10 км.

Оператори дуже швидко проходять інтеграцію на оптоволоконних дронах

Керівник компанії 3DTech деталізував, що максимально доопрацювали комплекс на оптоволокні й тому інтеграція оператора має пройти за короткий проміжок часу. Фактично оператори FPV-дронів зможуть без проблем застосовувати дрони на оптоволокні. Хоча дійсно, дрони на оптоволокні через свою специфіку трішки складніші в управлінні та застосуванні. Втім, оператори лише за кілька вильотів зможуть адаптуватись та виконувати бойові задачі. Зокрема, як розповів Жулинський, нещодавно оператори дронів були на демонстраційних польотах БПЛА на оптоволокні. Деякі оператори одразу змогли адаптуватись і легко керували дронами на оптоволокні. В компанії дуже уважно ставляться до запитів від військових. Всі побажання й запити щодо модернізації дронів на оптоволокні враховуються.

Олексій Жулинський розповів, що компанія працює з багатьма підрозділами Сил оборони України. Сьогодні у компанії виготовляють понад 1000 дронів щомісяця. Втім Олексій Жулинський наголосив, що можливості виготовляти більше засобів у компанії є. Важливо лише отримувати контракти і працювати. Зараз у компанії для потреб ЗСУ постачають дрони, які не потребують жодних змін. Втім, 3DTech може постачати оптоволоконні системи окремо і виготовляти дрони під потреби замовника.

Україна відстає від Росії у кількості дронів на оптоволокні, але не в якості

Олексій Жулинський також розповів, що поки що Україна відстає від ворога у виробництві дронів на оптоволокні. Зараз в Україні є чимала кількість виробників, які виготовляють оптоволоконні дрони, і є досить якісні продукти. Втім до цього часу ці виробники не мали великих замовлень та державних контрактів. І тому ці виробництва не масові. У Росії ж є всього кілька виробників, які виготовляють велику кількість оптоволоконних дронів. Тому росіяни поки що мають перевагу в кількості оптоволоконних дронів, але, як зауважив Жулинський, точно не за якістю. Оскільки російські оптоволоконні дрони максимально прості й дешеві, а відповідно мають низьку якість.

Жулинський додав, що для масштабування виробництва оптоволоконних дронів в Україні потрібні лише контракти від держави та прозора система закупівель. У компаній є чимало бюрократичної роботи, а через це деякі виробники виготовляють засоби дуже повільно. Оскільки кодифікація засобів займає понад пів року.