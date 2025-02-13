Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Статті Результати "Рамштайну" та як в Україні масштабувати виробництво дронів на оптоволокні. Колонка Сергія Згурця
Аналітика

Результати "Рамштайну" та як в Україні масштабувати виробництво дронів на оптоволокні. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець Віталій Бесараб
13 лютого, 2025 четвер
21:02
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Попри резонансні заяви, які лунають зі США, безпекова допомога Україні з Європи буде продовжуватись. Насамперед ідеться про постачання систем ППО, ракети до цих систем, артилерію, боєприпаси й бронетехніку. Все це обговорювалось і було в пріоритеті на засіданні "Рамштайну"

Зміст

Європа продовжить допомогу Україні в протистоянні з Росією

Зараз усі намагаємось прогнозувати подальшу динаміку російсько-української війни після того, як президент США Дональд Трамп мав телефонні розмови з президентом України Володимиром Зеленським та з Путіним. Звісно, зараз певний тривожний посмак після першої реакції на ці події, але, думаю, нас очікує багато несподіваного й нам потрібно зберігати холодну голову для оцінок та зважувати на подальші дії України і наших європейських партнерів. Крім емоцій, заяв Трампа та міністра оборони США, вже є паризька заява. Зокрема, Франція, Велика Британія, Іспанія, Італія, Польща, Німеччина та структури ЄС продекларували єдину позицію про неможливість сепаратних домовленостей між США та Росією. Цим вони дають чіткий сигнал, що Європа продовжить підтримку України. Також залишається сталою військова підтримка України. 

Навіть Трамп після дзвінків до Путіна й Зеленського потім заявив, що США будуть продовжувати надавати допомогу Україні, але для цього їм потрібні гарантії. Реальністю залишаються підсумки засідання "Рамштайну". Формат цього заходу все ще зберігається, але за координуючої ролі Великої Британії. Пакети військової допомоги з Європи є, і вони збільшуються. В будь-якому разі ми маємо розуміти, що війна триває у багатьох вимірах і тому потрібно зберігати єдність, щоб витримати дипломатичну турбулентність.

Підсумки "Рамштайну"

Безпекова допомога Україні з Європи буде продовжуватись. Насамперед йдеться про постачання систем ППО, ракети до цих систем, артилерію, боєприпаси й бронетехніку. Все це обговорювалось і було в пріоритеті на засіданні "Рамштайну". Німеччина пообіцяла передати Україні 100 ракет для ЗРК Iris-T, Нідерланди передають Україні броньовані гусеничні машини для транспортування поранених, також Велика Британія оголосила про пакет військової допомоги на суму 150 млн фунтів стерлінгів

Варто також згадати й про те, що Велика Британія розсекретила новий ЗРК малої дальності Gravehawk, який буде переданий Україні. Два таких комплекси передають у розпорядження ЗСУ. Ще 15 ЗРК буде поставлено впродовж 2025 року. Вартість одного ЗРК Gravehawk сягає £1 млн. Фактично цей комплекс розташований в стандартному контейнері і його неможливо відрізнити від інших подібних контейнерів. В самому контейнері є дві ракети Р-73, які за допомогою спеціально створеної системи наведення можуть стартувати з контейнера і здійснювати атаки по ворожих цілях. Дальність ураження цілей може сягати до 12 км. Варто зауважити, що ракети Р-73 мають авіаційне призначення. Таких ракет в Україні є достатня кількість, а наші підприємства долучені до виготовлення таких ракет.

В компанії 3DTech планують виготовляти 10 тис. дронів на оптоволокні

Співзасновник, СЕО компанії 3DTech Олексій Жулинський повідомив, що компанія з жовтня 2024 року розпочала процес постачання дронів на оптоволокні до ЗСУ. Наразі в компанії вже отримали кодифікацію. Зараз, як і наголосив Жулинський, вони очікують контракти від замовників для того, щоб масштабувати виробництво та збільшити обсяг постачання таких дронів для потреб Сил оборони України. Жулинський заявив, що в компанії планують виготовляти до 10 тис. дронів на оптоволокні щомісяця.

Олексій Жулинський розповів, що найбільш популярним за ціною, якістю та можливостями залишається дрон "Хижак REBOFF", який може працювати на відстані до 15 км. Цей дрон може нести на собі 1,5 кг корисного навантаження у вигляді бойової частини. Також 3DTech виготовляє дрони, які можуть долати більші відстані, зокрема понад 30 км. 

За словами Жулинського, в компанії кожного тижня впроваджують поліпшення у власний продукт. Перші дрони, які виготовлялись у компанії, мали котушки китайського виробництва на 5 км та вагу 2,5 кг. Така вага досить велика для 10-13-дюймового дрона. Тому нещодавно в компанії почали використовувати намотку, перейшли на модулі власного виробництва. У компанії розробили лінійку дронів, які можуть долати відстань від 10 до 30 км. До прикладу, котушка на 10 км китайського виробництва має вагу 2,5 кг, котушка компанії 3DTech - 1,2 кг. Це дозволило ставити котушки на менші дрони. Жулинський зауважив, що навіть 8-9-дюймовий дрон може підняти котушку з такою вагою, а також приєднати корисне навантаження і вразити ціль на відстані до 10 км.

Оператори дуже швидко проходять інтеграцію на оптоволоконних дронах

Керівник компанії 3DTech деталізував, що максимально доопрацювали комплекс на оптоволокні й тому інтеграція оператора має пройти за короткий проміжок часу. Фактично оператори FPV-дронів зможуть без проблем застосовувати дрони на оптоволокні. Хоча дійсно, дрони на оптоволокні через свою специфіку трішки складніші в управлінні та застосуванні. Втім, оператори лише за кілька вильотів зможуть адаптуватись та виконувати бойові задачі. Зокрема, як розповів Жулинський, нещодавно оператори дронів були на демонстраційних польотах БПЛА на оптоволокні. Деякі оператори одразу змогли адаптуватись і легко керували дронами на оптоволокні. В компанії дуже уважно ставляться до запитів від військових. Всі побажання й запити щодо модернізації дронів на оптоволокні враховуються.

Олексій Жулинський розповів, що компанія працює з багатьма підрозділами Сил оборони України. Сьогодні у компанії виготовляють понад 1000 дронів щомісяця. Втім Олексій Жулинський наголосив, що можливості виготовляти більше засобів у компанії є. Важливо лише отримувати контракти і працювати. Зараз у компанії для потреб ЗСУ постачають дрони, які не потребують жодних змін. Втім, 3DTech може постачати оптоволоконні системи окремо і виготовляти дрони під потреби замовника.

Україна відстає від Росії у кількості дронів на оптоволокні, але не в якості

Олексій Жулинський також розповів, що поки що Україна відстає від ворога у виробництві дронів на оптоволокні. Зараз в Україні є чимала кількість виробників, які виготовляють оптоволоконні дрони, і є досить якісні продукти. Втім до цього часу ці виробники не мали великих замовлень та державних контрактів. І тому ці виробництва не масові. У Росії ж є всього кілька виробників, які виготовляють велику кількість оптоволоконних дронів. Тому росіяни поки що мають перевагу в кількості оптоволоконних дронів, але, як зауважив Жулинський, точно не за якістю. Оскільки російські оптоволоконні дрони максимально прості й дешеві, а відповідно мають низьку якість. 

Жулинський додав, що для масштабування виробництва оптоволоконних дронів в Україні потрібні лише контракти від держави та прозора система закупівель. У компаній є чимало бюрократичної роботи, а через це деякі виробники виготовляють засоби дуже повільно. Оскільки кодифікація засобів займає понад пів року.

Теги:
Відео
Новини
Україна
ЄС
Франція
Нідерланди
Сергій Згурець
Німеччина
ЗСУ
ВПК
Війна з Росією
безпілотник
Дональд Трамп
НАТО
США
Військові новини
Велика Британiя
переговори з РФ
допомога США Україні
зброя для України
Колонка Згурця
Читайте також:
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Київ
-3.7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.58
    Купівля 41.58
    Продаж 42.04
  • EUR
    Купівля 43.21
    Продаж 43.87
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
13 лютого
23:04
Трамп
Трамп заявив про можливу зустріч представників України, США та РФ у межах Мюнхенської конференції
23:01
Марта Костюк
Тенісистка Костюк програла американці Аманді Анісімовій на турнірі WTA 1000 у Катарі
22:49
Оновлено
Від початку доби на фронті відбулося 107 боєзіткнень, на Покровському напрямку зафіксували 43 атаки
22:32
інавгурація Дональда Трампа
В України буде місце за столом у переговорах щодо закінчення війни, - Трамп
22:07
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ запустила дрони по Україні: ситуація ввечері 13 лютого
22:05
Кіт Келлог
Вважаю, що буде певна угода про потенційну втрату території Україною, - спецпредставник Трампа Келлог
21:54
Прем'єр Фінляндії Петтері Орпо
Фінський премʼєр Орпо позапланово візьме участь у Мюнхенській конференції на тлі розмови Трампа з Путіним
21:34
Дональд Трамп
Трамп підписав дорожню карту взаємних тарифів США з іншими країнами
21:06
Придністров'я
У "ПМР" приберуть низку блокпостів на адмінкордоні з Молдовою
21:00
Марко Рубіо
Віцепрезидент США Венс і держсекретар Рубіо проведуть переговори з Зеленським 14 лютого, - ЗМІ
20:28
Оновлено
Гітанас Наусєда і Дональд Туск
"Жодні переговори з Путіним не можуть розпочатися без об’єднаної позиції України, Європи та США": Зеленський провів розмову з Туском та Науседою
20:15
Ексклюзив
Міністр оборони США Піт Хегсет
Ні Путін, ні Зеленський не отримає всього, що хочуть, але мир буде встановлено, - міністр оборони США Піт Хегсет
20:14
Ексклюзив
санкції
Позасудовий механізм - завжди політичне рішення: адвокатка Козаченко про санкції проти громадян України
20:10
Дрони СБУ уразили нафтоперекачувальну станцію "Андреаполь" у РФ, – ЗМІ
20:03
OPINION
Зеленський і французька аристократія
19:51
Володимир Зеленський
Зеленський анонсував кадрові зміни в Повітряних силах, зокрема нове призначення бригадного генерала Голубцова
19:40
Роберт Кеннеді-молодший
Сенат США затвердив Роберта Кеннеді-молодшого на посаді міністра охорони здоров’я
19:40
Міністр оборони США Піт Хегсет
"Дивіденди миру мають закінчитися": глава Пентагону Хегсет заявив, що США не можуть бути постійним гарантом НАТО щодо фінансування
19:37
Ексклюзив
Світлова інсталяція «Серце України»
"Серце України": на Південному вокзалі в Києві відкрили інсталяцію до Дня всіх закоханих
19:14
Ексклюзив
Софія Федина
"Кличку та Залужному - приготуватися": нардепка Федина про санкції проти Порошенка
19:12
Володимир Путін та Дональд Трамп
FT: Трамп і Путін намагатимуться домовитися про припинення вогню в Україні до Великодня або 9 травня
19:11
Ексклюзив
Ілюстративне фото
У Defense Express припустили, як ГУР могло знищити під Москвою РЛС "Валдай"
19:03
На фото: Ларс фон Трієр
Режисера Ларса фон Трієра госпіталізували через хворобу Паркінсона
18:56
діти провалилися під лід
На Херсонщині 5 дітей провалилися під лід: двох витягнули, трьох іще шукають
18:49
Новий прем'єр Молдови Доріан Речан
Молдова не продовжила надзвичайний стан, який запроваджували через енергокризу
18:47
Пресреліз
Костянтин Жеваго
Костянтин Жеваго вважає застосовані проти нього санкції незаконними, - пресслужба підприємця
18:42
Оновлено
Володимир Зеленський
"Це не дуже приємно": Зеленський прокоментував те, що Трамп спершу провів розмову з Путіним
18:40
РФ обстріляла Нікопольщину з різних видів озброєння: поранено двох людей
18:38
Сирський відвідав бойові частини на Сумському напрямку: ухвалено рішення для ефективної оборони
18:26
В 11 містах США покажуть художній фільм "Буча" до річниці повномасштабного вторгнення
18:19
Дональд Трамп
У британському міноборони порадили Україні послати Трампа "за російським кораблем", – The Times
18:16
Марк Рютте
"Ми знали, що дзвінок неминучий, але ми не узгоджуємо наші позиції": Рютте про розмову Трампа з Путіним
18:06
OPINION
Мета операції проти Порошенка – розділити суспільство
18:03
Оновлено
Міністр оборони США Піт Хегсет
Глава Пентагону Хегсет назвав членство України в НАТО нереалістичним. Київ відреагував
18:02
Карім Хан
США запровадили санкції проти прокурора МКС Хана, який видав ордер на арешт Путіна
18:00
ЗСУ прапор
Чому ЗСУ та українці будуть вирішувати майбутнє, а не розмови Трампа з Путіним
17:59
Оновлено
у Мюнхені автомобіль в'їхав у натовп
У Мюнхені автомобіль в'їхав у натовп: щонайменше 28 поранених
17:51
Марк Рютте
Україні ніколи не обіцяли членство в НАТО в межах мирних домовленостей, - Рютте
17:46
Через рішення Трампа щодо USAID без фінансування залишився найбільший у Польщі центр допомоги біженцям з України
17:42
Ексклюзив
Тетяна Висоцька
Багато політиків ЄС уже говорять про перемир'я як про вирішене питання, - кореспондентка Еспресо з Брюсселя
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV