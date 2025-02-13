Вважаю, що буде певна угода про потенційну втрату території Україною, - спецпредставник Трампа Келлог

Про це він сказав в інтервʼю Fox News, передає ЄП.

Келлог підтримав думку міністра оборони США Піта Гегсета, який вважає повернення України до кордонів 2014 року після "завершення" війни нереалістичним.

"Вважаю, буде певна угода про потенційну втрату території. Але послухайте, вам не обов'язково визнавати це", – додав він.

Він нагадав про декларацію Веллеса, яку США видали після окупації країн Балтії з боку СРСР.

"Коли Радянський Союз підкорив країни Балтії, ми ніколи не говорили, що вони володіють цими країнами. Ми говорили, що вони просто перебували під пануванням (СРСР. – Ред.)", – пояснив Келлог.

Тому, на його думку, на питання щодо треба дивитись у довгостроковій перспективі.

"Потрібен справжній стабільний мир, який є гарантованим з погляду того, що між усіма сторонами існує безпекова угода, яка є довгостроковою і дуже стійкою", – додав посланник Трампа.