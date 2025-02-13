У ДБР розслідують приблизно триста справ, де фігурують представники ТЦК

Про це повідомила в марафоні радниця голови Державного бюро розслідувань з питань комунікацій Тетяна Сапьян.

"У ДБР орієнтовно десь три сотні кримінальних проваджень, де фігурують співробітники територіальних центрів комплектування",- сказала вона.

За словами радниці голови ТЦК, провадження перебувають на різних етапах. Одні справи - на етапі досудового розслідування, інші - у стадії ознайомлення з матеріалами справи. А стосовно декого обвинувальні акти уже направлені до суду.