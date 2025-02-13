У ДБР розслідують приблизно триста справ, де фігурують представники ТЦК
Держбюро розслідування веде на різних стадіях досудового розслідування близько 300 справ, у яких фігурують працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП)
Про це повідомила в марафоні радниця голови Державного бюро розслідувань з питань комунікацій Тетяна Сапьян.
"У ДБР орієнтовно десь три сотні кримінальних проваджень, де фігурують співробітники територіальних центрів комплектування",- сказала вона.
За словами радниці голови ТЦК, провадження перебувають на різних етапах. Одні справи - на етапі досудового розслідування, інші - у стадії ознайомлення з матеріалами справи. А стосовно декого обвинувальні акти уже направлені до суду.
- 13 лютого в Хмельницькому під час проходження ВЛК чоловік скоїв суїцид. У ТЦК заявили, що жодного фізичного чи психологічного насильства до військовозобов’язаного не застосовувалося.
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