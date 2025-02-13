Тенісистка Костюк програла американці Аманді Анісімовій на турнірі WTA 1000 у Катарі

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Поєдинок Марти Костюк проти Аманди Анісімової завершився поразкою українки - 6:4, 5:7, 4:6.

Матч тривав 2 години і 31 хвилину. Костюк лідирує в особистих зустрічах з рахунком 2:1.

Для українки - це був перший чвертьфінал з вересня.

WTA 1000

Qatar TotalEnergies Open

13 лютого

1/4 фіналу

Марта Костюк (Україна) – Аманда Анісімова (США) – 6:4, 5:7, 4:6.

У першому колі турніру Марта Костюк здолала Зейнеп Сонмез (Туреччина), у другому – Корі Гауфф (США), а в третьому перемогла Магду Лінетт (Польща).