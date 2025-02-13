Тенісистка Костюк програла американці Аманді Анісімовій на турнірі WTA 1000 у Катарі
Українська тенісистка Марта Костюк програла американці Аманді Анісімовій у чвертьфіналі турніру WTA 1000 у Досі, Катар
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Поєдинок Марти Костюк проти Аманди Анісімової завершився поразкою українки - 6:4, 5:7, 4:6.
Матч тривав 2 години і 31 хвилину. Костюк лідирує в особистих зустрічах з рахунком 2:1.
Для українки - це був перший чвертьфінал з вересня.
WTA 1000
Qatar TotalEnergies Open
13 лютого
1/4 фіналу
Марта Костюк (Україна) – Аманда Анісімова (США) – 6:4, 5:7, 4:6.
У першому колі турніру Марта Костюк здолала Зейнеп Сонмез (Туреччина), у другому – Корі Гауфф (США), а в третьому перемогла Магду Лінетт (Польща).
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.58 Купівля 41.58Продаж 42.04
- EUR Купівля 43.21Продаж 43.87
- Актуальне
- Важливе