Захист другого рівня для енергооб'єктів завершений на 90%, - Агентство відновлення
В Україні захист другого рівня, який робить Агентство відновлення, для енергетичних об'єктів завершено практично на 90%
Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин.
Він зазначив, встановлено близько 46 елементів другого рівня захисту на 22 підстанціях. Також триває встановлення 22 елементів третього рівня захисту на цих підстанціях.
“Захист об'єктів 2-го рівня завершено практично на 90%. Що стосується захисту енергооб’єктів 3-го рівня - від ракет, то варто нагадати, що минулого року було зафіксовано 62 удари ракетами та "шахедами" по тих об'єктах, над убезпеченням яких працювало Агентство. І жоден трансформатор не був пошкоджений”, - наголосив Сухомлин.
За його даними, цього року на проєкти другого і третього рівнів захисту виділено 2 млрд грн, однак ці об'єкти дуже дорогі, тому Агентство працює над зниженням вартості.
- На початку року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що другим рівнем захисту забезпечено 69 підстанцій НЕК "Укренерго", ще на 13 тривають роботи.
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