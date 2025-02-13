"Путін би подумав, що він виграв": Трамп запевнив, що продовжить підтримувати Україну
Президент США Дональд Трамп наголосив, що він буде продовжувати надавати допомогу Україні, бо інакше "Володимир Путін би подумав, що він виграв"
Про це пише "Голос Америки" із посиланням на заяву Трампа 12 лютого на пресконференції у Білому домі.
За словами Трампа, він домовився з російським диктатором Путіним розпочати переговори про припинення війни в Україні.
"І, щиро кажучи, ми будемо це робити стільки, скільки потрібно, бо ми не хочемо, щоб сталося щось інше, але президент Путін зараз хоче миру", – сказав він.
Водночас він наголосив, що попри контакт з Кремлем він буде продовжувати надавати допомогу Україні, бо інакше "Путін би подумав, що він виграв".
- Президент США Дональд Трамп провів першу телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним після обрання на другий термін. Також Трамп анонсував візити Путіна в США і свій в Росію.
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