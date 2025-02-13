"Путін би подумав, що він виграв": Трамп запевнив, що продовжить підтримувати Україну

Про це пише "Голос Америки" із посиланням на заяву Трампа 12 лютого на пресконференції у Білому домі.

За словами Трампа, він домовився з російським диктатором Путіним розпочати переговори про припинення війни в Україні.

"І, щиро кажучи, ми будемо це робити стільки, скільки потрібно, бо ми не хочемо, щоб сталося щось інше, але президент Путін зараз хоче миру", – сказав він.

Водночас він наголосив, що попри контакт з Кремлем він буде продовжувати надавати допомогу Україні, бо інакше "Путін би подумав, що він виграв".