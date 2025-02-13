Фінський премʼєр Орпо позапланово візьме участь у Мюнхенській конференції на тлі розмови Трампа з Путіним
Премʼєр-міністр Фінляндії Петтері Орпо поїде на безпекову конференцію в Мюнхен після розмови президента США Дональда Трампа й диктатора РФ Володимира Путіна 12 лютого
Про це інформує Yle.
У матеріалі акцентують, що спочатку Орпо не мав брати участі в конференції, але змінив рішення, "коли США і Росія вирішили розпочати переговори про припинення війни в Україні".
"Ситуація зараз сильно змінилася… Ми очікували, що перемир'я або процес мирних переговорів в Україні якось почнеться, і ось це сталося. Трамп запустив процес з характерною для нього стрімкістю, і це, звичайно, викликає занепокоєння", - сказав Орпо.
Також премʼєр вважає, що ЄС має брати участь у переговорах стосовно війни в Україні.
"Не можна домовлятися про Україну без України, про безпеку Європи без Європи. Європі потрібно зібратися. Це означає, що нам потрібно сформувати єдину позицію", - наголосив він.
Розмови Трампа з Путіним і Зеленським. Що відомо
Президент США Дональд Трамп 12 лютого провів телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним.
За словами Трампа, Путін погодився, що вони обоє хочуть "зупинити мільйони смертей, які відбуваються у війні РФ та України".
Під час спілкування зі ЗМІ у Білому домі Трамп заявив, що його зустріч із Путіним, швидше за все, відбудеться в Саудівській Аравії. Водночас її ймовірну дату президент США не назвав.
У цей же день відбулась телефонна розмова Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Президент України подякував за інтерес до того, що "ми можемо зробити разом", а американський лідер поінформував колегу про деталі розмови з Путіним.
За словами Трампа, розмова з Зеленським "пройшла дуже добре".
13 лютого на тлі розмови Трампа й Путіна очільники МЗС Франції, Німеччини, Польщі, Італії, Великої Британії, Іспанії, України та ЄС опублікували спільну заяву після зустрічі в Парижі.
Кая Каллас зазначила, що для будь-яких переговорів з Росією потрібна участь європейців та українців.
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