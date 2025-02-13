Фінський премʼєр Орпо позапланово візьме участь у Мюнхенській конференції на тлі розмови Трампа з Путіним

Про це інформує Yle.

У матеріалі акцентують, що спочатку Орпо не мав брати участі в конференції, але змінив рішення, "коли США і Росія вирішили розпочати переговори про припинення війни в Україні".

"Ситуація зараз сильно змінилася… Ми очікували, що перемир'я або процес мирних переговорів в Україні якось почнеться, і ось це сталося. Трамп запустив процес з характерною для нього стрімкістю, і це, звичайно, викликає занепокоєння", - сказав Орпо.

Також премʼєр вважає, що ЄС має брати участь у переговорах стосовно війни в Україні.

"Не можна домовлятися про Україну без України, про безпеку Європи без Європи. Європі потрібно зібратися. Це означає, що нам потрібно сформувати єдину позицію", - наголосив він.

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