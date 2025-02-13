Віцепрезидент США Венс і держсекретар Рубіо проведуть переговори із Зеленським 14 лютого, - ЗМІ
У кулуарах Мюнхенської безпекової конференції 14 лютого віцепрезидент США Джей Ді Венс і держсекретар Марко Рубіо зустрінуться із президентом Володимиром Зеленським, щоб обговорити прагнення американського лідера Дональда Трампа до перемовин щодо війни
Про це повідомляє Euronews.
Очікується, що Венс та Рубіо обговорять із Зеленським посилення бажання Трампа залучити Україну та Росію до перемовин стосовно закінчення війни.
Нині, 13 лютого, віцепрезидент США вже приземлився в Мюнхені. Окрім переговорів з українським президентом, Венс планує виступити з промовою на конференції безпеки.
У матеріалі додають, що основними темами світових лідерів у Мюнхені стануть оборонні витрати НАТО та війна в Європі.
Розмови Трампа з Путіним і Зеленським. Що відомо
Президент США Дональд Трамп 12 лютого провів телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним.
За словами Трампа, Путін погодився, що вони обоє хочуть "зупинити мільйони смертей, які відбуваються у війні РФ та України".
Під час спілкування зі ЗМІ у Білому домі Трамп заявив, що його зустріч із Путіним, швидше за все, відбудеться в Саудівській Аравії. Водночас її ймовірну дату президент США не назвав.
У цей же день відбулась телефонна розмова Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Президент України подякував за інтерес до того, що "ми можемо зробити разом", а американський лідер поінформував колегу про деталі розмови з Путіним.
За словами Трампа, розмова з Зеленським "пройшла дуже добре".
13 лютого на тлі розмови Трампа й Путіна очільники МЗС Франції, Німеччини, Польщі, Італії, Великої Британії, Іспанії, України та ЄС опублікували спільну заяву після зустрічі в Парижі.
Кая Каллас зазначила, що для будь-яких переговорів з Росією потрібна участь європейців та українців.
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