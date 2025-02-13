Віцепрезидент США Венс і держсекретар Рубіо проведуть переговори із Зеленським 14 лютого, - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп 12 лютого провів телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним.

За словами Трампа, Путін погодився, що вони обоє хочуть "зупинити мільйони смертей, які відбуваються у війні РФ та України".

Під час спілкування зі ЗМІ у Білому домі Трамп заявив, що його зустріч із Путіним, швидше за все, відбудеться в Саудівській Аравії. Водночас її ймовірну дату президент США не назвав.

У цей же день відбулась телефонна розмова Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Президент України подякував за інтерес до того, що "ми можемо зробити разом", а американський лідер поінформував колегу про деталі розмови з Путіним.

За словами Трампа, розмова з Зеленським "пройшла дуже добре".

13 лютого на тлі розмови Трампа й Путіна очільники МЗС Франції, Німеччини, Польщі, Італії, Великої Британії, Іспанії, України та ЄС опублікували спільну заяву після зустрічі в Парижі.

Кая Каллас зазначила, що для будь-яких переговорів з Росією потрібна участь європейців та українців.