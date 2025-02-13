"Ніщо не дискредитує угорських посадовців більше, ніж їхні власні дії": МЗС України про звинувачення Будапешта

Про це йдеться в заяві МЗС України, оприлюдненій 13 лютого.

"Україна ніколи не вела і не вестиме жодних подібних кампаній проти партнерів, зокрема сусідньої Угорщини. Тим більше не маємо намірів втручатись у внутрішні справи інших країн", - повідомляє пресслужба відомства.

У МЗС зазначили, що 10 лютого в Києві тепло прийняли парламентського державного секретаря міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Левенте Мадяра, однак метою його візиту була "зйомка в центрі української столиці провокативного відео з маніпулятивними заявами та дискредитацією керівництва України". У відомстві підкреслили, що такі дії – лише на користь РФ. Натомість Україна завжди готова до конструктивного діалогу й залишається відданою принципам партнерства.

"Ніщо не дискредитує угорських посадовців більше, ніж їхні власні дії", - наголосили в пресслужбі.