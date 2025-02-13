Давно такого не було, ворог повернувся до застосування бронетехніки: боєць ЗСУ з Покровського напрямку
Аеророзвідник з позивним Гусь із 2-го батальйону 68-ї окремої єгерської бригади з Покровського напрямку зауважив, що на сьогодні погодні умови є сприятливими для застосування противником бронетехніки
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Ситуація на Покровському напрямку не стає менш гарячою, противник продовжує піхотні штурми, які останнім тижнем стали активнішими на нашій ділянці. Ворог потроху повертає застосування бронетехніки, чого на нашому напрямку дуже давно не було. Цьому сприяють погодні умови: стоять морози, відповідно, немає багнюки, в якій могла застрягти ця техніка", - зазначив військовослужбовець.
За його словами, російські вояки намагаються більше тиснути не тільки на ділянці, де тримає позиції 2-й батальйон 68-ї ОЄБр, але й біля населених пунктів Котлине та Удачне.
"Ворог, як і раніше, з заходу хоче обійти Покровськ та напряму вийти на трасу до Павлограда та Дніпра, але поки що йому це не вдається, і я впевнений, що найближчим часом і не вдасться", - підкреслив аеророзвідник 68-ї ОЄБр.
- 12 лютого співзасновник та аналітик проєкту DeepState Руслан Микула зазначив, що на деяких ділянках фронту, зокрема й на Покровському відтинку, ворог втрачає ініціативу.
- Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло розповів, що росіяни намагаються остаточно перерізати трасу Покровськ - Костянтинівка.
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