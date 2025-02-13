Арештований репер Diddy позивається до NBC Universal через фільм з "неправдивими звинуваченнями"

Про це пише Associated Press.

У позові, поданому 12 лютого до суду штату Нью-Йорк, ідеться про те, що документальний фільм "Diddy: становлення поганого хлопця" містив заяви, про які в NBC Universal або знали, що вони неправдиві, або які були опубліковані з безрозсудним нехтуванням правдою, щоб зганьбити засновника Bad Boy Records.

"Насправді все наведене в документальному фільмі припускає, що Комбз скоїв численні жахливі злочини, зокрема серійні вбивства, зґвалтування неповнолітніх і торгівлю неповнолітніми в сексуальних цілях, а також містить спроби грубо психологізувати його. Зловмисно і безпідставно подається висновок, що Комбз є "монстром" і "втіленням Люцифера", "багато в чому схожим" з Джеффрі Епштейном", - ідеться у скарзі.

Комбз вимагає не менше $100 млн відшкодування.

Прем’єра документального фільму відбулася минулого місяця на стримінговому сервісі мережі Peacock TV.

"Від дитинства до того, як він став магнатом цей чистий погляд на шлях Шона Комбза через ексклюзивні кадри та відверті інтерв’ю досліджує його зростання, суперечки та показує людину, яка стоїть за музикою", — йдеться в описі документального фільму.

Комбз перебуває у федеральній в'язниці Брукліну з моменту його арешту у вересні за звинуваченнями в рекеті й торгівлі людьми.

У цивільному позові від 12 лютого Еріка Вольфф, адвокатка Комбза, заявила, що NBC та інші організації, названі в позові, "зловмисно й необачно транслювали огидну брехню", щоб "набити власні кишені", залучаючи глядачів до документального фільму.

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"Оприлюднюючи та поширюючи цю неправду, відповідачі, серед іншого, прагнуть лише отримати вигоду, використовуючи жагу громадськості до скандалу, не звертаючи уваги на правду та на право Комбза на справедливий судовий розгляд. Комбз подає цей позов, щоб притягнути відповідачів до відповідальності за надзвичайну шкоду, яку спричинили їхні необачні заяви", - сказала вона.

У позові Комбза йдеться, що документальний фільм "помилково, необачно та зловмисно" звинувачує його у вбивстві Кімберлі Портер, Крістофера Воллеса та Двайта Аррінгтона Маєрса.

Портер, модель, яка була давньою дівчиною Комбза і матір'ю деяких його дітей, померла у 2008-му у віці 47 років від ускладнень пневмонії.

Воллес - репер, відомий як The Notorious B.I.G., був убитий у 1997 році в Лос-Анджелесі під час стрілянини, яка досі не розкрита, у віці 24 років.

Маєрс, репер, відомий як Heavy D, помер від легеневої емболії у 2011 році у віці 44 років.

"Вони безсоромно висувають теорії змови, які не мають жодного підґрунтя в реальності, неодноразово натякаючи на те, що Комбз є серійним убивцею, тому що не може бути випадковістю те, що кілька людей в оточенні Комбза загинули", — наголошується у скарзі.

В іншому місці скарги йдеться, що документальний фільм заглибився у твердження про те, що Комбз займався сексом з неповнолітніми дівчатами.

Адвокати Комбза кажуть, що жінки, згадані в цій скарзі, підтвердили, що на той момент вони були дорослими.

Що відомо про справу Шона Diddy Комбза

У вересні Шона Комбза заарештували за звинуваченнями в торгівлі людьми в сексуальних цілях і рекеті. Репер влаштовував розкішні "білі вечірки", на які запрошував зірок першого ешелону та ЗМІ для висвітлення події. Проте ближче до ночі репер оголошував, що "дітям час спати", і починалася неофіційна частина вечора, яку сам Комбз називав Freak Offs (словник американського сленгу визначає Freak Offs як "мастурбувати" або "займатися нестримним або нетрадиційним сексом"). Під час Freak Offs відбувалися не просто оргії, а, як повідомляється в судових документах, мали місце зґвалтування, насильство та примус, зокрема і неповнолітніх.

Адвокат Тоні Базбі заявив, що понад 100 імовірних жертв подадуть позов проти репера Шона Diddy Комбза за звинуваченнями в сексуальних домаганнях, зґвалтуванні та сексуальній експлуатації. Найменшій жертві 9 років.

Джастін Бібер є однією з імовірних жертв Diddy. Коли йому було 15 років, він проводив багато часу з музичним продюсером, а також неповнолітнім відвідував "білі вечірки". Аналізуючи після арешту Diddy творчість Бібера, фанати знайшли чимало відсилань до подій того часу. Нещодавно Бібер зізнався, що мав важку наркотичну залежність. Коментуючи арешт репера, музикант назвав скандал за участі Diddy абсолютно огидним. За словами джерел, Бібер перебуває у "психологічно важкому стані".

У жовтні команда юристів Шона Комбза звинуватила уряд США в організації наклепницької кампанії шляхом змови зі ЗМІ з метою підірвати справедливий суд. У детальному документі адвокати просять розглянути відповідні засоби правового захисту, зокрема й потенційне відведення свідків або зняття всіх звинувачень у його обвинувальному висновку.