Чілдрен Кінофест оголосив фіналістів конкурсу та представив стрічку "Джура-королевич" фільмом-відкриттям
10-й Чілдрен Кінофест обрав фільмом-відкриттям стрічку Антона Гойди "Джура-королевич". Також організатори оголосили фіналістів конкурсу
Про це інформує пресслужба Чілдрен Кінофест.
"Чілдрен Кінофест розпочнеться світовою прем’єрою картини "Джура-королевич" з українськими кінозірками. У межах фестивалю також оберуть найкращі стрічки, зняті дітьми - у фінал Дитячого кіноконкурсу пройшов 21 фільм", - йдеться в заяві.
Режисер "Джура-королевича" Антон Гойда та актори представлять стрічку в Будинку кіно у Києві. Стрічку також демонструватимуть в кінотеатрах Львова, Одеси, Дніпра, Полтави, Вінниці, Житомира, Луцька, Хмельницького та Чернігова.
Фото: Чілдрен Кінофест
Це фільм про джуру-Іванка, сина короля Юрія Хороброго, який бореться зі злом. Злий Егерт, який убив короля і захопив престол, хоче знищити спадкоємця. Але Іванко слухає серце і жертвує заради перемоги.
У фільмі грають відомі українські актори: Максим Самчик, Таїсія-Оксана Щурук, Аліна Коваленко, В’ячеслав Довженко, Олексій Вертинський, Віталій Салін.
Відвідати безоплатний показ картини "Джура-королевич" та інших стрічок програми Чілдрен Кінофесту можна за умови попередньої реєстрації, яка розпочнеться 23 червня на сайті.
Фото: Чілдрен Кінофест
Фіналісти цьогорічного Дитячого конкурсу
Категорія I – від 7 до 10 років
АНІМАЦІЯ
- "А ти який?" режисерка Дарія Тракслер, 8 років, Ужгород
- "Лісові пригоди" режисери Тімур Голік, Аліна Краснопольська, Ілля Буток, Київ
- "Казка про Галушку" режисерка Мирослава Троцька, 8 років, Полтава
- "Янголи" режисерка Дарья Федорова, 10 років, Дніпро
- "Школа дивних дітей. Епізод 2" режисерка Асія Старикова, 10 років
- "Казка про рожеве слоненя" режисери Анна Зінькова, Анастасія Короновська, Ніколь Бонєва, 8 років, Вінниця.
ІГРОВЕ
- "Нехай інтернет не забирає найважливіше" режисерка Марія Баланюк, 7 років, Вінниця
- "Дикий захід" режисер Іван Дахновський, 10 років, Вінниця
- "Лабіринт часу" режисери Олександр Раренко, творча студія CoolKids, Хотин, Чернівецька область
- "Червона Шапка" режисер Влад Потатуєв, 10 років.
Категорія II – від 11 до 14 років
АНІМАЦІЯ
- "У пошуках нового елемента" режисер Михайло Білик, 12 років, Дніпро
- "Нова радість стала" режисери Ангеліна Гущак, творча студія CoolKids, Хотин, Чернівецька область
- "Будь, як курча" режисери Тарас Кальмук, Марта Кобилинець, Настя Федак, 11 років
- "Вниз по скелі" режисер Матвій Глазунов, 13 років, Мукачево, Закарпатська область
- "Подорож до Кукурудзяної країни" режисер Назар Крайовий, 13 років, Черкаси
ІГРОВЕ
- "Доросла" режисерка Еліна Мишанич, 12 років, Київ
- "Біженці з моря" режисер Ярослав Булгаков, 12 років, Фастів, Київська область
- "Телефон" режисерка Анна Кальянова, 10 років, Івано-Франківськ
- "Незнайомець" режисерка Анастасія Сарнацька, 14 років, Київ
- "Мрія, що стала реальністю" режисерка Каміла Лаврентьєва, 11 років, Хмельницький.
Фото: Чілдрен Кінофест
10-й Чілдрен Кінофест проходитиме в Одесі з 30 червня до 9 липня.
- 1 червня український кінофестиваль для дітей і підлітків оголосив програму конкурсу.
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