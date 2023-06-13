Про це інформує пресслужба Чілдрен Кінофест.

"Чілдрен Кінофест розпочнеться світовою прем’єрою картини "Джура-королевич" з українськими кінозірками. У межах фестивалю також оберуть найкращі стрічки, зняті дітьми - у фінал Дитячого кіноконкурсу пройшов 21 фільм", - йдеться в заяві.

Режисер "Джура-королевича" Антон Гойда та актори представлять стрічку в Будинку кіно у Києві. Стрічку також демонструватимуть в кінотеатрах Львова, Одеси, Дніпра, Полтави, Вінниці, Житомира, Луцька, Хмельницького та Чернігова.

Фото: Чілдрен Кінофест

Це фільм про джуру-Іванка, сина короля Юрія Хороброго, який бореться зі злом. Злий Егерт, який убив короля і захопив престол, хоче знищити спадкоємця. Але Іванко слухає серце і жертвує заради перемоги.

У фільмі грають відомі українські актори: Максим Самчик, Таїсія-Оксана Щурук, Аліна Коваленко, В’ячеслав Довженко, Олексій Вертинський, Віталій Салін.

Відвідати безоплатний показ картини "Джура-королевич" та інших стрічок програми Чілдрен Кінофесту можна за умови попередньої реєстрації, яка розпочнеться 23 червня на сайті.

Фото: Чілдрен Кінофест

Фіналісти цьогорічного Дитячого конкурсу

Категорія I – від 7 до 10 років

АНІМАЦІЯ

"А ти який?" режисерка Дарія Тракслер, 8 років, Ужгород

"Лісові пригоди" режисери Тімур Голік, Аліна Краснопольська, Ілля Буток, Київ

"Казка про Галушку" режисерка Мирослава Троцька, 8 років, Полтава

"Янголи" режисерка Дарья Федорова, 10 років, Дніпро

"Школа дивних дітей. Епізод 2" режисерка Асія Старикова, 10 років

"Казка про рожеве слоненя" режисери Анна Зінькова, Анастасія Короновська, Ніколь Бонєва, 8 років, Вінниця.

ІГРОВЕ

"Нехай інтернет не забирає найважливіше" режисерка Марія Баланюк, 7 років, Вінниця

"Дикий захід" режисер Іван Дахновський, 10 років, Вінниця

"Лабіринт часу" режисери Олександр Раренко, творча студія CoolKids, Хотин, Чернівецька область

"Червона Шапка" режисер Влад Потатуєв, 10 років.

Категорія II – від 11 до 14 років

АНІМАЦІЯ

"У пошуках нового елемента" режисер Михайло Білик, 12 років, Дніпро

"Нова радість стала" режисери Ангеліна Гущак, творча студія CoolKids, Хотин, Чернівецька область

"Будь, як курча" режисери Тарас Кальмук, Марта Кобилинець, Настя Федак, 11 років

"Вниз по скелі" режисер Матвій Глазунов, 13 років, Мукачево, Закарпатська область

"Подорож до Кукурудзяної країни" режисер Назар Крайовий, 13 років, Черкаси

ІГРОВЕ

"Доросла" режисерка Еліна Мишанич, 12 років, Київ

"Біженці з моря" режисер Ярослав Булгаков, 12 років, Фастів, Київська область

"Телефон" режисерка Анна Кальянова, 10 років, Івано-Франківськ

"Незнайомець" режисерка Анастасія Сарнацька, 14 років, Київ

"Мрія, що стала реальністю" режисерка Каміла Лаврентьєва, 11 років, Хмельницький.

Фото: Чілдрен Кінофест

10-й Чілдрен Кінофест проходитиме в Одесі з 30 червня до 9 липня.