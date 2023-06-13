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Головна Культура Чілдрен Кінофест оголосив фіналістів конкурсу та представив стрічку "Джура-королевич" фільмом-відкриттям

Чілдрен Кінофест оголосив фіналістів конкурсу та представив стрічку "Джура-королевич" фільмом-відкриттям

13 червня, 2023 вiвторок
09:57
Культура Ігрове кіно - Мрія, що стала реальністю

10-й Чілдрен Кінофест обрав фільмом-відкриттям стрічку Антона Гойди "Джура-королевич". Також організатори оголосили фіналістів конкурсу

Про це інформує пресслужба Чілдрен Кінофест.

"Чілдрен Кінофест розпочнеться світовою прем’єрою картини "Джура-королевич" з українськими кінозірками. У межах фестивалю також оберуть найкращі стрічки, зняті дітьми - у фінал Дитячого кіноконкурсу пройшов 21 фільм", - йдеться в заяві.

Режисер "Джура-королевича" Антон Гойда та актори представлять стрічку в Будинку кіно у Києві. Стрічку також демонструватимуть в кінотеатрах Львова, Одеси, Дніпра, Полтави, Вінниці, Житомира, Луцька, Хмельницького та Чернігова.

Джура-королевич

Фото: Чілдрен Кінофест

Це фільм про джуру-Іванка, сина короля Юрія Хороброго, який бореться зі злом. Злий Егерт, який убив короля і захопив престол, хоче знищити спадкоємця. Але Іванко слухає серце і жертвує заради перемоги.

У фільмі грають відомі українські актори: Максим Самчик, Таїсія-Оксана Щурук, Аліна Коваленко, В’ячеслав Довженко, Олексій Вертинський, Віталій Салін.

Відвідати безоплатний показ картини "Джура-королевич" та інших стрічок програми Чілдрен Кінофесту можна за умови попередньої реєстрації, яка розпочнеться 23 червня на сайті.

Анімація - У пошуках нового елемента

Фото: Чілдрен Кінофест

Фіналісти цьогорічного Дитячого конкурсу

Категорія I – від 7 до 10 років

АНІМАЦІЯ

  • "А ти який?" режисерка Дарія Тракслер, 8 років, Ужгород
  • "Лісові пригоди" режисери Тімур Голік, Аліна Краснопольська, Ілля Буток, Київ
  • "Казка про Галушку" режисерка Мирослава Троцька, 8 років, Полтава
  • "Янголи" режисерка Дарья Федорова, 10 років, Дніпро
  • "Школа дивних дітей. Епізод 2" режисерка Асія Старикова, 10 років
  • "Казка про рожеве слоненя" режисери Анна Зінькова, Анастасія Короновська, Ніколь Бонєва, 8 років, Вінниця.

ІГРОВЕ

  • "Нехай інтернет не забирає найважливіше" режисерка Марія Баланюк, 7 років, Вінниця
  • "Дикий захід" режисер Іван Дахновський, 10 років, Вінниця 
  • "Лабіринт часу" режисери Олександр Раренко, творча студія CoolKids, Хотин, Чернівецька область 
  • "Червона Шапка" режисер Влад Потатуєв, 10 років.

Категорія II – від 11 до 14 років

АНІМАЦІЯ

  • "У пошуках нового елемента" режисер Михайло Білик, 12 років, Дніпро 
  • "Нова радість стала" режисери Ангеліна Гущак, творча студія CoolKids, Хотин, Чернівецька область
  • "Будь, як курча" режисери Тарас Кальмук, Марта Кобилинець, Настя Федак, 11 років
  • "Вниз по скелі" режисер Матвій Глазунов, 13 років, Мукачево, Закарпатська область
  • "Подорож до Кукурудзяної країни" режисер Назар Крайовий, 13 років, Черкаси

ІГРОВЕ

  • "Доросла" режисерка Еліна Мишанич, 12 років, Київ
  • "Біженці з моря" режисер Ярослав Булгаков, 12 років, Фастів, Київська область
  • "Телефон" режисерка Анна Кальянова, 10 років, Івано-Франківськ
  • "Незнайомець" режисерка Анастасія Сарнацька, 14 років, Київ
  • "Мрія, що стала реальністю" режисерка Каміла Лаврентьєва, 11 років, Хмельницький.

Анімація - Нова радість стала

Фото: Чілдрен Кінофест

10-й Чілдрен Кінофест проходитиме в Одесі з 30 червня до 9 липня.

  • 1 червня український кінофестиваль для дітей і підлітків оголосив програму конкурсу.

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