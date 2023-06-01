Про це інформує пресслужба Чілдрен Кінофест.

Програму можна буде подивитись в кінотеатрах 10 українських міст - зокрема Київ, Львів, Вінниця, Житомир, Чернівці, Дніпро, Луцьк, Одеса, Полтава, Хмельницький та Чернігів.

У Міжнародному конкурсі фестивалю буде представлено сім різножанрових європейських стрічок для різних вікових категорій:

пригодницьке українське фентезі "Джура-королевич" (10+)

анімація про бешкетне поросятко "Паця" (6+)

стрічка про захопливу експедицію песика "Неймовірна подорож на Північний полюс" (6+)

пригодницький фільм "Пригоди на Гелловін" (7+)

комедія для підлітків "Планета Ґаї" (11+)

іспанська стрічка про юних футболістів "Душа команди" (8+)

казкова німецька стрічка "Зіронька Лаури" (5+).

Повідомляється, що фільмом ретроспективи цьогорічного Чілдрен Кінофесту стане "Таємний сад". Показом цієї стрічки буде відзначено 30 років від її виходу на екрани. "Таємний сад" 1993 року - робота всесвітньо відомої режисерки Аґнєшки Голланд, знайомої українським глядачам насамперед картиною "Ціна правди".

Також у межах фестивалю в кінотеатрах відбудуться позаконкурсні покази пригодницького фентезі "Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке" (7+).

Для онлайн-перегляду ми підготували спеціальну ювілейну програму - добірку фільмів-переможців Чілдрен Кінофесту попередніх років.

У кінотеатрах і в онлайн-форматі будуть показані фільми-фіналісти Дитячого кіноконкурсу, який всьоме проходить у межах фестивалю.

Покази в кінотеатрах та онлайн безплатні за умови попередньої реєстрації.

В Одесі покази відбудуться у кінотеатрі "Сінема Сіті" в ТРЦ FontanSky Center (Семафорний провулок, 4) за підтримки ініціативи "Кіномісія" від громадської організації "Культпросвіт".

У рамках Чілдрен Кінофесту вже всьоме проводиться дитячий кіноконкурс, у якому можуть взяти участь всі молоді режисери та режисерки. Прийняття робіт на участь у конкурсі триватиме до 29 травня.

Журі складається з відомих українських кінематографістів: Олександра Рубан - режисерка анімаційного фільму "Мавка. Лісова Пісня" та авторка мультсеріалу "Пес Патрон", Дмитро Сухолиткий-Собчук - режисер і сценарист стрічки "Памфір", та акторка Римма Зюбіна ("Гніздо горлиці", "Люся Інтерн").

Довідково. Чілдрен Кінофест - це наймасштабніший український кінофестиваль для дітей і підлітків. Цього року він відбудеться вже вдесяте. Його головна мета - виховати нове покоління кіноглядачів в Україні, розвинути практику сімейного культурного дозвілля та просувати мистецтво кіно.