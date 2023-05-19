Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики.

Унікальний документальний проєкт поєднує плівку, 3D-технології, ефектну проєкцію та 3D-сканування фресок Бенксі на зруйнованих будівлях Київщини.

"Україна презентує унікальний цифровий культурний проєкт – захопливу 3D-кінематографічну виставку MURALS про окупацію Київської області через призму малюнків Бенксі на розбомблених житлових будинках", – пише пресслужба.

Світова прем'єра стрічки відбулась під час Каннського кінофестивалю.

Фото: Міністерство культури та інформаційної політики

Інноваційні технології розповідають історії втрачених життів українського народу.

"MURALS використовує технологію 3D-сканування нового рівня. Це комбінація кількох методів 3D-сканування, об’єднаних разом для більш точного представлення сканованого об’єкта. Досвід створюється в Unreal Engine і відображається на високоякісних світлодіодних екранах True Performance", - пояснюють у відомстві.

Фільм MURALS був створений у співпраці з польською та українською компаніями.

Ініціатор проєкту – український 3D-художник з Ірпеня Артем Іваненко.

Довідково. Бенксі - псевдонім анонімного англійського андерграундного художника стріт-арту, що працює з 1990-х років. Він також відомий як політичний активіст і режисер. Визнання Бенксі отримав саме завдяки своїм сатиричним вуличним графіті.