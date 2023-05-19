У Каннах на кінофестивалі презентували фільм MURALS про тимчасову окупацію Київщини
Стрічку MURALS зроблену на основі фото картин анонімного англійського художника стріт-арту Бенксі на руїнах в Київській області показали під час Каннського кінофестивалю
Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики.
Унікальний документальний проєкт поєднує плівку, 3D-технології, ефектну проєкцію та 3D-сканування фресок Бенксі на зруйнованих будівлях Київщини.
"Україна презентує унікальний цифровий культурний проєкт – захопливу 3D-кінематографічну виставку MURALS про окупацію Київської області через призму малюнків Бенксі на розбомблених житлових будинках", – пише пресслужба.
Світова прем'єра стрічки відбулась під час Каннського кінофестивалю.
Фото: Міністерство культури та інформаційної політики
Інноваційні технології розповідають історії втрачених життів українського народу.
"MURALS використовує технологію 3D-сканування нового рівня. Це комбінація кількох методів 3D-сканування, об’єднаних разом для більш точного представлення сканованого об’єкта. Досвід створюється в Unreal Engine і відображається на високоякісних світлодіодних екранах True Performance", - пояснюють у відомстві.
Фільм MURALS був створений у співпраці з польською та українською компаніями.
Ініціатор проєкту – український 3D-художник з Ірпеня Артем Іваненко.
Довідково. Бенксі - псевдонім анонімного англійського андерграундного художника стріт-арту, що працює з 1990-х років. Він також відомий як політичний активіст і режисер. Визнання Бенксі отримав саме завдяки своїм сатиричним вуличним графіті.
- Раніше ми писали, що 15 листопада 2022 року Бенксі підтвердив, що створив в Україні сім муралів.
- 4 грудня стало відомо, що поліція розробила механізм, який допоможе вберегти графіті Бенксі від вандалізму.
- 9 грудня Ірпінська міська рада ухвалила рішення про призначення всесвітньо відомого англійського художника Бенксі почесним громадянином Ірпеня.
- 9 грудня художник Бенксі виставив на продаж 50 власних малюнків-трафаретів, кошти з продажу яких підуть на допомогу Україні.
- Також паризький вуличний художник, відомий як С215, створив у Львові мурал, присвячений прикордоннику, який прощається зі своєю коханою.
- 24 квітня на розвалинах у Бородянці з'явився портрет Лесі Українки паризького вуличного художника C215.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.1
Купівля 37.1Продаж 37.65
-
EUR
Купівля 40.07Продаж 41
- Актуальне
- Важливе