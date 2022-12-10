Бенксі продасть 50 своїх робіт, на виручені кошти планують купити машини швидкої

Про це Бенксі інформував 9 грудня 2022 року в інстаграмі, передає Детектор медіа.

Британський вуличний художник Бенксі виставив на продаж 50 своїх робіт. Пронумеровані й підписані автором малюнки-трафарети можна придбати на сайті благодійного фонду Legasy Of War. Кожен покупець має змогу придбати лише одну роботу за 5 тис. фунтів стерлінгів ($6,1 тис., - ред.).

На гроші, отримані з аукціону, планують придбати машини швидкої допомоги та відправити іншу гуманітарну допомогу для підтримки України.

"Вони потрібні на Донбасі для евакуації людей з інвалідністю, літніх людей та постраждалих мирних жителів. Ми також відправимо генератори, газові обігрівачі та ліхтарі на сонячних батареях до громад, які переживають сувору зиму без електроенергії. І зможемо продовжити нашу підтримку притулків у Києві для жінок та ЛГБТ-спільнот", – зазначив гендиректор фонду Legasy Of War Джайлз Дулей.

15 листопада з'явилося повідомлення, що анонімний вуличний художник, на прізвисько Бенксі, з Британії підтвердив створення в Україні семи муралів. Зокрема стінописи у Києві, Ірпені та Бородянці

Богдан-Олег Горобчук у статті для Еспресо пояснив, що означають нові роботи культового Бенксі, зроблені в Україні.

4 грудня стало відомо, що поліція розробила механізм, який допоможе вберегти графіті Бенксі від вандалізму.

9 грудня Ірпінська міська рада ухвалила рішення про призначення всесвітньо відомого англійського художника Бенксі почесним громадянином Ірпеня.

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