Британський вуличний художник Бенксі підтвердив, що створив в Україні сім муралів

Про це інформує The Art newspaper.

"Британський вуличний художник Бенксі підтвердив, що створив сім муралів у різних місцях України, включаючи столицю Київ, передмістя Ірпінь і місто Бородянка - серед місць, які найбільше постраждали від російських бомбардувань", - пише видання.

Зокрема Бенксі визнав три свої роботи. У Бородянці на стіні зображений чоловік, схожий на Путіна, якого хлопчик-дзюдоїст кидає на підлогу. Відомо, що президент РФ захоплюється цим спортом і має чорний пояс.

Ще один мурал на руїнах розбомбленої будівлі, зображено гімнастку, яка виконує стійку на руках.

Також у столиці на Майдані Незалежності зображено двох дітей, які використовують металеву пастку для танків - "їжак", як гойдалку.

Раніше анонімний вуличний художник Бенксі підтвердив ще чотири роботи. Зокрема - жінку в халаті, бігуді, у протигазі та з вогнегасником.

Крім того, бородатий чоловік, що приймає ванну.

Ще один стінопис Бенксі "домалював", включив у наявне графіті пеніса, кузов броньованої вантажівки - перетворивши зображення органу на ядерну боєголовку.

"Нові роботи — перші публічні мурали Бенксі за більш ніж рік, хоча це не перший випадок, коли його творчість асоціюється з Україною. У березні репродукція однієї з його найвідоміших антивоєнних робіт "Солдати CND" була продана на аукціоні, зібравши 106 505 доларів для дитячої лікарні в Києві. Оригінальний мурал вперше з'явився біля будівлі парламенту в Лондоні в 2003 році під час протестів проти війни в Іраку", - роз'яснили у відомстві.

Довідково. Бенксі - псевдонім анонімного англійського андерграундного художника стріт-арту, що працює з 1990-х років. Він також відомий як політичний активіст і режисер. Визнання Бенксі отримав саме завдяки своїм сатиричним вуличним графіті.

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