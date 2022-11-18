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Бенксі в Україні: що означають нові роботи культового художника

Богдан-Олег Горобчук
18 листопада, 2022 п'ятниця
09:01
Статті Бенксі в Україні

Листопад 2022 року запам'ятається в культурному середовищі ще й тим, що в Києві та на зруйнованих російськими окупантами будинках у Бородянці та Ірпені з'явилися графіті, які належать одному з найлегендарніших митців сучасності — Бенксі. І повідомлення про це з’явилося в усіх головних світових медіа. Тож Бенксі знову звернув увагу ситого й ледачого Заходу на ключову світову проблему сучасності — російсько-українську війну. І те, що Бенксі висловився на цю тему, утверджує нашу боротьбу з окупантами як головну проблему людства

Бенксі — найвідоміший вуличний художник у всьому світі. Ви, певно, бачили на просторах інтернетів поліцейських, які цілуються, хлопчину, який замість коктейля молотова кидає букет квітів. Або покоївку, яка замітає… світові проблеми, щоб вони не муляли ситому Заходу. Або його всюдисущих щурів, які уособлюють анонімних вуличних художників. 

Бенксі — культовий стріт-арт-художник, і причина цьому — не лише те, що його роботи присвячені гострим соціальним і політичним проблемам, які турбують усе людство. І не лише те, що він настільки лаконічно та метафорично вміє висловитися про ці проблеми за допомогою балончика з фарбою та трафаретів, що це миттю викликає жваві обговорення як у середовищі арткритиків, так і на безмежних просторах соціальних мереж. 

Бенксі цікавий тим, що протягом більш ніж 20 років активної арткар'єри йому вдавалося зберігати анонімність. Тобто хто він — досі достеменно невідомо. 
І у листопаді цей найвідоміший анонім світу завітав до України спеціально для того, щоб на одній зі стін зруйнованої окупантами Бородянки залишити своє промовисте графіті з гімнасткою, що балансує на руках. Важливо, що він оприлюднив фото цієї роботи у себе на офіційній сторінці в Instagram, а отже — підтвердив авторство. 

Тендітна дівчина-гімнастка, яка спирається на руїни, можливо, символізує водночас крихкість миру в сучасному світі, але й — красу відродження, яке постане на руїнах сьогодення. З іншого боку — може, це теперішня Україна, яка насилу балансує на зруйнованому радянському минулому. 

Дуже подібна за настроєм робота — ось така гімнастка, яка буквально спирається на прірву, з бандажем на шиї… Однак у її руках — стрічка, вона творить красу. Оскільки Бенксі своїх робіт не пояснює — інтерпретацій тут може бути багато. 

Значно легше потрактувати інші графіті, які з’явилися в ці дні в Україні. Незадовго до роботи в Бородянці, на київському Майдані Незалежності помітили ось таке графіті на бетонних блоках — діти гойдаються на металевому їжаку, ніби на гойдалці. Цікаво, що це фото оприлюднила фан-сторінка Бенксі. І знову тут — крихкість, розбалансованість людського існування під час війни, і — ця неоціненна дитяча здатність за будь-яких обставин мати натхнення до гри. 

А згодом фотограф Ед Рам, який працює в Україні для закордонних видань, оприлюднив ось це фото, в якому також можна впізнати фірмовий стиль Бенксі — маленький хлопчик кидає на спину чоловіка в кімоно з чорним паском. Арт-оглядачі у світових ЗМІ та користувачі в соцмережах вже встигли однозначно трактувати це зображення як відсилку до історії про Давида й Голіафа. Ну а кімоно побитого мужичари явно відсилає до хобі самі знаєте кого. Принаймні в Дойче Велле прямо написали: "Можливо, цей твір є натяком на любов російського президента Володимира Путіна до японського бойового мистецтва".

А зовсім нещодавно Бенксі таки підтвердив авторство аж семи своїх робіт, створених в Україні. Окрім чотирьох, про які вже йшлося, це трафаретне зображення жінки в халаті, з бігуді, у протигазі та з вогнегасником, що ніби стоїть на стільці, який явно був там іще до малюнку. 

А також — бородатого чоловіка, що приймає ванну в глибині зруйнованого будинку. Обидва — символи втручання війни у мирне життя українців, обидва оголюють непоправні шрами на цьому мирному житті. 

Іще один трафарет Бенксі особливо цікавий. Це — зображення явно російської вантажівки, яка, ймовірно, здатна перевозити ракети з ядерними боєголовками. Ну а перевозить самі бачите що. При цьому Бенксі чудово обіграв уже наявне зображення на стіні, віддавши данину таланту безіменного українського вуличного художника, так би мовити — легалізувавши чийсь вандалізм, перетворивши його на вдале висловлювання. 

Дуже важливо, що нові графіті Бенксі — як і зазвичай — стали темою для оглядових новин у всіх ключових світових ЗМІ. Ось лише деякі з-поміж багатьох: Washington Post, The New York Times, Reuters, Guardian, Euronews, Hindustan Times. 

Таким чином на проблему російського вторгнення до України та спричинених ним руйнувань знову звернули увагу, цього разу — під новим кутом мистецького переосмислення. Арт-висловлювання художника зі світовим іменем — на потрісканих від російських бомб стінах українських будинків. Що може бути промовистіше, аби нагадати заходу про те, що глобальні проблеми потрібно вирішувати, а не замітати під біле покривало, як це робить знаменита бенксівська покоївка? 

Використані фото: www.theartnewspaper.com

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