Бенксі виклав відео, де підтвердив авторство стріт-артів на зруйнованих будинках Київщини
17 листопада британський вуличний художник Бенксі остаточно підтвердив авторство стінописів на зруйнованих будинках внаслідок війни РФ на Київщині
Відео своїх робіт в Україні Бенксі виклав у інстаграм.
Відомо, що Бенксі створив сім муралів у столиці, Ірпені та Бородянці.
У Києві на Майдані Незалежності стріт-арт із зображенням двох дітей, які гойдаються на металевій пастці для танків - "їжак".
У Бородянці на стіні зображений чоловік, схожий на Путіна, якого хлопчик-дзюдоїст кидає на підлогу. Також у місті на внизу знищеного будинку гімнастка виконує стійку на руках.
В Ірпені британський вуличний художник намалював гімнастку у шийному бандажі, що виступає зі стрічкою над дірою на стіні.
Відомо, що є стріт-арт зроблений на стіні зруйнованої багатоповерхівки, де зображено бородатого чоловіка, який приймає ванну.
На іншому будинку, на жовтій стіні, намальована жінка у халаті, бігуді, у протигазі та з вогнегасником.
Ще один стінопис Бенксі "домалював", включив у наявне графіті пеніса, кузов броньованої вантажівки - перетворивши зображення органу на ядерну боєголовку.
- Нагадаємо, у жовтні 2021 року наполовину порізану картину Бенксі "Любов у смітнику" продали на аукціоні Sotheby's за понад $25 млн.
- 27 січня на аукціоні у Великій Британії, в місті Ньюкаслі, за понад £1 млн продали крихітну стайню із графіті британського художника Бенксі.
- Анонімний вуличний художник на прізвисько Бенксі з Британії показав, що створив в Україні сім муралів. Зокрема стінописи у Києві, Ірпені та Бородянці.
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