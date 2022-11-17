Бенксі виклав відео, де підтвердив авторство стріт-артів на зруйнованих будинках Київщини

Відео своїх робіт в Україні Бенксі виклав у інстаграм.

Відомо, що Бенксі створив сім муралів у столиці, Ірпені та Бородянці.

У Києві на Майдані Незалежності стріт-арт із зображенням двох дітей, які гойдаються на металевій пастці для танків - "їжак".

У Бородянці на стіні зображений чоловік, схожий на Путіна, якого хлопчик-дзюдоїст кидає на підлогу. Також у місті на внизу знищеного будинку гімнастка виконує стійку на руках.

В Ірпені британський вуличний художник намалював гімнастку у шийному бандажі, що виступає зі стрічкою над дірою на стіні.

Відомо, що є стріт-арт зроблений на стіні зруйнованої багатоповерхівки, де зображено бородатого чоловіка, який приймає ванну.

На іншому будинку, на жовтій стіні, намальована жінка у халаті, бігуді, у протигазі та з вогнегасником.

Ще один стінопис Бенксі "домалював", включив у наявне графіті пеніса, кузов броньованої вантажівки - перетворивши зображення органу на ядерну боєголовку.

Нагадаємо, у жовтні 2021 року наполовину порізану картину Бенксі "Любов у смітнику" продали на аукціоні Sotheby's за понад $25 млн.

27 січня на аукціоні у Великій Британії, в місті Ньюкаслі, за понад £1 млн продали крихітну стайню із графіті британського художника Бенксі.

Анонімний вуличний художник на прізвисько Бенксі з Британії показав, що створив в Україні сім муралів. Зокрема стінописи у Києві, Ірпені та Бородянці.

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