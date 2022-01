Мініатюрну стайню з графіті Бенксі продали за понад £1 млн

Про це повідомляє BBC.

Як передає видання, стайню продали менше, ніж за дві хвилини після початку аукціону. Її придбав невідомий покупець телефоном за £800 тис. Проте додаткова комісія та гонорар художнику збільшили суму до понад £1 млн.

До аукціону маленька стайня знаходилася в одному з селищ графства Норфолк. На ній Бенксі зробив графіті із зображенням гризуна та підписом "Go Big Or Go Home", ("Все або нічого").



Лише після підтвердження автентичності роботи художника стайню виставили на аукціон. Після продажу один з її власників заявив: "Бенксі врятував нам життя".