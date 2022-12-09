Художник Бенксі став почесним громадянином Ірпеня

Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

Він зазначив, що за допомогою свого графіті, яке Бенксі лишив на одному зі зруйнованих будинків Ірпеня, художник зміг привернути увагу світової спільноти до масштабів руйнувань у місті.

"Художник Бенксі залишив на одному зі зруйнованих рашистами будинків в Ірпені своє графіті, таким чином привернувши увагу світової спільноти до масштабів руйнувань Ірпеня та увіковічнивши своєю творчістю історію боротьби Ірпеня й ідею його відродження", - написав Маркушин.

Також почесним громадянином Ірпеня став керівник регіональної філії Південно-Західної залізниці Андрій Букін. Він координував створення "Залізного містечка" та допомагав з евакуацією мешканців міста.

15 листопада з'явилося повідомлення, що анонімний вуличний художник, на прізвисько Бенксі, з Британії підтвердив створення в Україні семи муралів. Зокрема стінописи у Києві, Ірпені та Бородянці

Богдан-Олег Горобчук у статті для Еспресо пояснив, що означають нові роботи культового Бенксі, зроблені в Україні.

4 грудня стало відомо, що поліція розробила механізм, який допоможе вберегти графіті Бенксі від вандалізму.