Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов заявив в ефірі телемарафону.

Нєбитов зазначив, що охорона об'єктів культурної спадщини на території України належить до компетенції органів місцевої влади. Тож було прийняте рішення залучити до захисту графіті: добровольчі формування територіальної громади, муніципальну варту та локальні органи правопорядку.

Начальник поліції Київської області інформував, що група людей, яка демонтувала роботу Бенксі в Гостомелі, була затримана та знаходиться в слідчому ізоляторі.

Андрій Нєбитов додав, що до розслідування також залучать мистецькознавчу експертизу.

Нагадаємо, 15 листопада з'явилося повідомлення, що анонімний вуличний художник, на прізвисько Бенксі, з Британії підтвердив створення в Україні семи муралів. Зокрема стінописи у Києві, Ірпені та Бородянці

Богдан-Олег Горобчук у статті для Еспресо пояснив, що означають нові роботи культового Бенксі, зроблені в Україні.

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