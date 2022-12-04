Охорона робіт Бенксі в Україні: поліція знайшла спосіб уберегти графіті від вандалізму
Правоохоронні органи та місцева влада виробили механізм захисту графіті Бенксі від можливих актів вандалізму
Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов заявив в ефірі телемарафону.
Нєбитов зазначив, що охорона об'єктів культурної спадщини на території України належить до компетенції органів місцевої влади. Тож було прийняте рішення залучити до захисту графіті: добровольчі формування територіальної громади, муніципальну варту та локальні органи правопорядку.
Начальник поліції Київської області інформував, що група людей, яка демонтувала роботу Бенксі в Гостомелі, була затримана та знаходиться в слідчому ізоляторі.
Андрій Нєбитов додав, що до розслідування також залучать мистецькознавчу експертизу.
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