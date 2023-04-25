Про це інформує міністр культури України Олександр Ткаченко.

Ткаченко написав, що роботи паризького стріт-художника Крістіана Гемі, відомого як C215, назвали "французькою відповіддю Бенксі".

У понеділок на розвалинах будинку в селищі Бородянка Бучанського району Київської області з'явився портрет поетеси, перекладачки та культурної діячки Лесі Українки.

Водночас у центрі Києва митець створив новий мурал, презентація якого відбудеться незабаром.

25 квітня міністр культури зустрівся з Гемі. Художник розповів, що бажає потрапити в Бахмут і намалювати там портрети загиблих воїнів України.

"Вперше він приїхав до нас в березні 2022 року. З того часу він створив стільки вуличних робіт, що перестав їх рахувати. Звичайно, всі на тему війни в Україні та символів нашого спротиву. Впевнений, ви бачили багато його робіт по Києву, області, Львову та інших містах", - наголосив міністр культури.

Під час зустрічі було домовлено про фотовиставку робіт Гемі в Музеї Війни з тими творами, які вже експонувались в Раді Європи, та новоствореними.