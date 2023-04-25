"Французький Бенксі" С215 створив портрет Лесі Українки в Бородянці та презентує нову роботу в Києві
24 квітня на розвалинах у Бородянці з'явився портрет Лесі Українки паризького вуличного художника C215. Невдовзі презентація нової роботи у столиці
Про це інформує міністр культури України Олександр Ткаченко.
Ткаченко написав, що роботи паризького стріт-художника Крістіана Гемі, відомого як C215, назвали "французькою відповіддю Бенксі".
У понеділок на розвалинах будинку в селищі Бородянка Бучанського району Київської області з'явився портрет поетеси, перекладачки та культурної діячки Лесі Українки.
Водночас у центрі Києва митець створив новий мурал, презентація якого відбудеться незабаром.
25 квітня міністр культури зустрівся з Гемі. Художник розповів, що бажає потрапити в Бахмут і намалювати там портрети загиблих воїнів України.
"Вперше він приїхав до нас в березні 2022 року. З того часу він створив стільки вуличних робіт, що перестав їх рахувати. Звичайно, всі на тему війни в Україні та символів нашого спротиву. Впевнений, ви бачили багато його робіт по Києву, області, Львову та інших містах", - наголосив міністр культури.
Під час зустрічі було домовлено про фотовиставку робіт Гемі в Музеї Війни з тими творами, які вже експонувались в Раді Європи, та новоствореними.
- Раніше ми писали, що паризький вуличний художник, відомий як С215, створив у Львові мурал, присвячений прикордоннику, який прощається зі своєю коханою.
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