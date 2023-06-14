Фільм "20 днів у Маріуполі" здобув нагороди журі і глядацьких симпатій на Docudays UA
Фільм українського режисера та лауреата Пулітцерівської премії Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" отримав нагороди журі і глядацьких симпатій на Міжнародному фестивалі документального кіно про права людини Docudays UA
Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.
Документальна стрічка показує важку роботу репортерів у гарячих точках та розповідає болісну історію про 20 днів, які режисер разом з колегами провели в Маріуполі.
"20 днів у Маріуполі - робота українського режисера і лауреата Пулітцерівської премії Мстислава Чернова покаже важку роботу репортерів у гарячих точках та болісну розповідь про 20 днів, які він та його колеги провели, висвітлюючи події в Маріуполі", - йдеться у повідомлені.
У МКІП привітали команду, яка працювала над створенням фільму, та подякували учасникам фестивалю за підтримку.
"Такі перемоги на міжнародній арені - велика цінність. Такі роботи - не лише частина нашої сучасної реальності, але й голос, що розповідає світу про звірства росіян та приклади мужності українців в цій страшній війні", - зазначили в Міністерстві.
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