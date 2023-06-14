Фільм "20 днів у Маріуполі" здобув нагороди журі і глядацьких симпатій на Docudays UA

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

Документальна стрічка показує важку роботу репортерів у гарячих точках та розповідає болісну історію про 20 днів, які режисер разом з колегами провели в Маріуполі.

"20 днів у Маріуполі - робота українського режисера і лауреата Пулітцерівської премії Мстислава Чернова покаже важку роботу репортерів у гарячих точках та болісну розповідь про 20 днів, які він та його колеги провели, висвітлюючи події в Маріуполі", - йдеться у повідомлені.

У МКІП привітали команду, яка працювала над створенням фільму, та подякували учасникам фестивалю за підтримку.

"Такі перемоги на міжнародній арені - велика цінність. Такі роботи - не лише частина нашої сучасної реальності, але й голос, що розповідає світу про звірства росіян та приклади мужності українців в цій страшній війні", - зазначили в Міністерстві.