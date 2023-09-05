"20 днів у Маріуполі" став найкасовішим українським документальним фільмом

Про це повідомила в Instagram компанія "Артхаус Трафік".

У прокат документальний фільм "20 днів у Маріуполі" вийшов 31 серпня. За результатами перших вихідних стрічка зібрала 531 551 гривню, ставши найкасовішим фільмом українського кінотеатрального прокату.

"Los Angeles Times назвав цей фільм "надзвичайно важливим". Глядачі, що подивились його цього вікенду у кіно, довели це. Дякуємо вам за підтримку! "20 днів у Маріуполі" лауреата Пулітцерівської премії Мстислава Чернова – став найкасовішим документальним фільмом українського кінопрокату", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про документальний фільм "20 днів у Маріуполі"

28 січня стало відомо, що стрічка здобула приз глядацьких симпатій на фестивалі незалежного кіно Sundance у США.

20-й міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA проходив із 2 по 8 червня в Києві. Згодом фестиваль оголосив переможців. Фільм українського режисера та лауреата Пулітцерівської премії Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" отримав нагороди журі і глядацьких симпатій.

Нагороди на британському кінофестивалі Sheffield DocFest 2023 здобули два документальні фільми про війну в Україні - "Звідки куди" Мачека Хамела та "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова.

Режисер Мстислав Чернов та фотограф Євген Малолєтка в інтерв'ю Лєні Чиченіній для Еспресо поділилися думками про "Оскар" та українське кіно, розповіли про складнощі під час зйомок в окупованому місті та про боротьбу з російською пропагандою.