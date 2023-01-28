Фільм про перші дні війни у Маріуполі здобув нагороду на кінофестивалі у США
Документальний фільм українського воєнного кореспондента Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" про перші тижні російського вторгнення, здобув приз глядацьких симпатій на фестивалі незалежного кіно Sundance у США
Про це повідомляє Радіо Свобода.
"У картині зафіксовані початок повномасштабного вторгнення, бомбардування пологового будинку та порятунок автора стрічки та його колег з Asociated Press з оточеного російськими військами міста", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, над фільмом також працювали фотограф Євген Малолєтка і продюсер Василіса Степаненко.
На Sundance Film Festival фільм "20 днів у Маріуполі" показали в конкурсній програмі World Cinema Documentary Competition.
Загалом у секції світового документального кіно було представлено 12 фільмів. Головний приз здобула стрічка "Вічна пам'ять" режисера Майте Альберді, що розповідає про пару, яка страждає на хворобу Альцгеймера.
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