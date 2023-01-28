Про це повідомляє Радіо Свобода.

"У картині зафіксовані початок повномасштабного вторгнення, бомбардування пологового будинку та порятунок автора стрічки та його колег з Asociated Press з оточеного російськими військами міста", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, над фільмом також працювали фотограф Євген Малолєтка і продюсер Василіса Степаненко.

На Sundance Film Festival фільм "20 днів у Маріуполі" показали в конкурсній програмі World Cinema Documentary Competition.

Загалом у секції світового документального кіно було представлено 12 фільмів. Головний приз здобула стрічка "Вічна пам'ять" режисера Майте Альберді, що розповідає про пару, яка страждає на хворобу Альцгеймера.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb