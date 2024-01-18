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Фільм "20 днів у Маріуполі" номінований на британський аналог "Оскара" BAFTA

18 січня, 2024 четвер
14:54
Кіно Кадр з фільму "20 днів у Мвріуполі"

Документальний фільм "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова отримав дві номінації на британську премію BAFTA - найкращий документальний фільм і фільм іноземною мовою

Списки номінантів зʼявились на офіційному сайті премії.

Британська академія телебачення та кіномистецтва 18 січня оголосила номінантів премії BAFTA. Серед претендентів на престижну нагороду, яка є британським аналогом "Оскара", опинився і український документальний фільм "20 днів у Маріуполі" режисера Мстислава Чернова.

Стрічку відібрали одразу у двох категоріях: найкращий документальний фільм і найкращий фільм іноземною мовою.

Документальний фільм очевидця Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" розповідає про жорстоку облогу українського портового міста російською злочинною армією з лютого по травень 2022 року, в результаті якої загинуло понад 20 тис. людей. Разом із Черновим над фільмом працювали фотограф Євген Малолєтка та продюсер Василіса Степаненко. У стрічці показаний початок повномасштабного вторгнення, бомбардування пологового будинку та порятунок автора стрічки та його колег з Associated Press з оточеного російськими військами міста.

Повний список номінантів, з якими змагатиметься "20 днів у Маріуполі" у номінації "Найкращий документальний фільм", виглядає наступним чином:

"Американська симфонія" (Netflix, США, реж. Метью Гайнеман);
"За межами утопії" (США, реж. Мадлен Ґевін);
"Незмінний: історія Майкла Дж. Фокса" (США, реж. Девіс Ґуґґенгейм);
Wham! (Велика Британія, реж. Кріс Сміт).

У категорію "Найкращий фільм іноземною мовою" потрапили також

"Анатомія падіння" (Франція, реж. Жюстін Тріє);
"Минулі життя" (США, реж. Селін Сон);
"Снігове суспільство" (Іспанія, реж. Хуан Антоніо Байона);
"Зона інтересів" (США, Велика Британія, Польща, реж. Джонатан Ґлейзер).

Церемонія нагородження відбудеться 18 лютого.

Документальна стрічка Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" посіла 4-те місце у списку найкращих фільмів у Великій Британії та 6-те - у США, складених виданням The Guardian.

Видання ІndieWire, яке спеціалізується на кіноіндустрії та кінооглядах, також назвало найкращі художні та документальні фільми 2023 року. Воно зібрало думку 158 кінокритиків з усього світу, і "20 днів у Маріуполі" опинився у топ 10 найкращих документалок року.

У листопаді українська документальна стрічка "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова здобула приз глядацьких симпатій на Міжнародному фестивалі документального кіно IDFA 2023 в Амстердамі.

Стрічка також представлятиме Україну на "Оскар-2024".

Культура
Маріуполь
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