Український фільм "20 днів у Маріуполі" номінували на "Оскар-2024"

Відповідна інформація зʼявилась на офіційному сайті премії.

Найпрестижніша премія в кінематографі США оголосила остаточні списки номінантів. Українська стрічка "20 днів у Маріуполі" потрапила до номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм". Це вдруге в історії український фільм опинився серед номінантів на "Оскар". Знову це документалка про війну.

Документальний фільм очевидця Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" розповідає про жорстоку облогу українського портового міста російською злочинною армією з лютого по травень 2022 року, в результаті якої загинуло понад 20 тис. людей. Разом із Черновим над фільмом працювали фотограф Євген Малолєтка та продюсер Василіса Степаненко. У стрічці показаний початок повномасштабного вторгнення, бомбардування пологового будинку та порятунок автора стрічки та його колег з Associated Press з оточеного російськими військами міста.

Український фільм змагатиметься у номінації з угандійсько-британо-американською стрічкою "Бобі Вайн: народний президент" (Bobi Wine: The People's President), чилійською стрічкою "Вічна памʼять" (The Eternal Memory), фільмом спільного виробництва Франції, Тунісу, Німеччини та Саудівської Аравії "Чотири дочки" (Four Daughters) та канадською документалкою "Убити тигра" (To Kill a Tiger).

Церемонія пройде 10 березня.

Документальна стрічка Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" посіла 4-те місце у списку найкращих фільмів у Великій Британії та 6-те - у США, складених виданням The Guardian.

Видання ІndieWire, яке спеціалізується на кіноіндустрії та кінооглядах, також назвало найкращі художні та документальні фільми 2023 року. Воно зібрало думку 158 кінокритиків з усього світу, і "20 днів у Маріуполі" опинився у топ-10 найкращих документалок року.

У листопаді українська документальна стрічка "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова здобула приз глядацьких симпатій на Міжнародному фестивалі документального кіно IDFA 2023 в Амстердамі.

Стрічка також отримала дві номінації на британську премію BAFTA - найкращий документальний фільм і фільм іноземною мовою.