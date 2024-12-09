Фільм "Анора" про сина російського олігарха отримав премію кінокритиків Лос-Анджелеса

Про це пише Variety.

У США визначили лауреатів 50-ї премії Асоціації кінокритиків Лос-Анджелеса (LAFCA). Найбільше нагород отримав американський фільм режисера Шона Бейкера "Анора" у номінаціях "Найкращий фільм", "Найкраща головна роль" та "Найкраща роль другого плану".

Драма "Анора" розповідає про роман стриптизерки Ані, яка називає себе Анора, узбецько-американського походження з Брайтон-Біч - російськомовного анклаву в Нью-Йорку. Оскільки вона трохи знає російську, її бос відправляє її до російськомовних клієнтів. Так вона знайомиться з сином російського олігарха Ванею, між ними зав'язується роман, і вони одружуються.

Фільми, відзначені премією LAFCA нерідко стають фаворитами "Оскара", як це було з "Паразитами" в 2019-му, "Володарем бурі" у 2009-му і "Місячному сяйві" у 2016-му.

Акторка Майкі Медісон перемогла в номінації "Найкраща головна роль", а росіянин Юрій Борисов здобув перемогу в категорії "Найкраща роль другого плану".

Це не єдиний росіянин, який зʼявляється у фільмі Шона Бейкера. Одну з головних ролей зіграв Марк Ейдельштейн, також у фільмі знялися Альона Гуревич, Олексій Серебряков, Дар'я Екамасова.

