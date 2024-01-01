В Японії стався потужний землетрус, людей попередили про цунамі
Уранці понеділка, 1 січня, у Японії стався землетрус магнітудою 7,6 бала за шкалою Ріхтера. Мешканців низки префектур попередили про загрозу цунамі та закликали евакуюватися
Про це інформує громадський мовник NHK і Reuters.
Зазначається, що підземні поштовхи зафіксували на півночі центральної частини країни.
Японське метеорологічне агентство оголосила про загрозу серйозного цунамі вздовж західних прибережних районів префектур Ісікава, Ніігата і Тояма. Згідно з даними агентства цунамі може досягти висоти до 5 метрів в префектурі Ісікава.
Компанія Hokuriku Electric Power заявила, що на разі перевіряє наявність будь-яких порушень на своїх атомних електростанціях, повідомляє NHK.
- Напередодні, 30 грудня, неподалік грузинської столиці Тбілісі також стався потужний землетрус магнітудою 4,1. Повідомлень про постраждалих та пошкодження будівель поки не надходило.
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