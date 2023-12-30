У Грузії стався землетрус магнітудою 4,1

Про це повідомляє портал Новини Грузія з посиланням на Національний центр сейсмічного моніторингу країни.

О 08:58 за тбіліським часом підземні поштовхи було зафіксовано за 53 км від грузинської столиці, в околицях міста Болнісі (регіон Квемо-Картлі).

Гіпоцентр землетрусу знаходився на глибині 6 кілометрів. Повідомлень про жертви та пошкодження будівель не надходило.