У Грузії стався землетрус магнітудою 4,1
У суботу, 30 грудня, неподалік грузинської столиці Тбілісі стався потужний землетрус магнітудою 4,1. Повідомлень про постраждалих та пошкодження будівель поки не надходило
Про це повідомляє портал Новини Грузія з посиланням на Національний центр сейсмічного моніторингу країни.
О 08:58 за тбіліським часом підземні поштовхи було зафіксовано за 53 км від грузинської столиці, в околицях міста Болнісі (регіон Квемо-Картлі).
Гіпоцентр землетрусу знаходився на глибині 6 кілометрів. Повідомлень про жертви та пошкодження будівель не надходило.
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Унаслідок землетрусу магнітудою 6,2 у північно-західних китайських провінціях Ганьсу та Цинхай загинуло 149 людей, двоє вважаються зниклими безвісти. Президентка Тайваню запропонувала допомогу в ліквідації наслідків.
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